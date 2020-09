In Palma de Mallorca soll diese Woche ein weitereswegen Corona von der Außenwelt isoliert werden. Das sagte Balearen-Präsidentin Francina Armengol (PSOE) am Dienstag im regionalen Parlament, nachdem sie wegen Tracking-Problemen bereits militärische Unterstützung auf Mallorca angefordert hatte. Betroffen ist ab Freitag, 22 Uhr, das innerstädtische Wohngebiet, das als durchschnittliche Lage in der dicht besiedelten Inselhauptstadt gilt und geografisch schwer abzugrenzen ist. Die Liste der abzuriegelnden Straßen war zunächst nicht bekannt.