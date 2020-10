An die 20.000 Menschen stecken sich in Großbritannien innerhalb von 24 Stunden nachweislich mit dem Coronavirus an, und das Land ist zu immer strengeren Gegenmaßnahmen gezwungen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen gilt für viele Regionen in Großbritannien bereits wieder ein lokaler Lockdown. Für das Land als Ganzes hat Premier Boris Johnson zumindest damit gedroht.

Lockdown ab 23. Oktober in Wales

Der Landesteil Wales führt wegen der Corona-Pandemie ab 23. Oktober einen zweiwöchigen Lockdown ein. Dies sei notwendig, um die Ausbreitung des Erregers etwas zu bremsen und das Gesundheitswesen vor dem Kollaps zu bewahren, teilte der Regierungschef von Wales, Mark Drakeford, in Cardiff mit.

Kontaktbeschränkungen sollen vom 23. Oktober bis zum 9. November gelten. Wer könne, müsse in dieser Zeit seiner Arbeit zu Hause nachgehen. Freizeitaktivitäten und Tourismus seien dann untersagt. Nur Geschäfte mit lebensnotwendigen Waren dürfen den Angaben zufolge öffnen, Pubs und Restaurants bleiben geschlossen. Auch Treffen verschiedener Haushalte - ob drinnen oder draußen - seien verboten.

Kritische Corona-Lage auch in Nordengland

Auch in Liverpool stoßen einige Kliniken laut der Deutschen Welle schon an ihre Kapazitätsgrenzen: Dort ist demzufolge viel Klinikpersonal erkrankt und steht unter Heimquarantäne. Kritisch ist die Lage darüber hinaus in den englischen Städten Nottingham, Sheffield und Newcastle. Britische Kliniken gelten als chronisch unterfinanziert und stehen schon bei größeren Grippewellen oft vor dem Kollaps.

Johnson will keinen Lockdown für ganz Großbritannien

Wissenschaftliche Berater drängen Premierminister Boris Johnson schon lange, wieder einen nationalen Lockdown wie im Frühjahr anzuordnen. Nicht nur Wales, sondern auch der Norden Englands, Teile von Schottland sowie Nordirland sind stark von der Pandemie betroffen. Doch Johnson will mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen warten.

Risikogebiete und Reisewarnungen im Vereinigten Königreich

Robert-Koch-Institut wider, denn Wales und Nordirland sind darin seit 30. September aufgeführt, Schottland und Teile Englands seit 2. Oktober. Die schwierige Lage spiegelt sich auch in der Liste der Risikogebiete beimwider, denn Wales und Nordirland sind darin seit 30. September aufgeführt, Schottland und Teile Englands seit 2. Oktober. Für Schottland sind inzwischen auch ein Alkoholverbot und eine verschärfte Sperrstunde in der Gastronomie erlassen worden.

Damit gilt automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts und Reiserückkehrer müssen sich nach einem Aufenthalt von mehr als 48 Stunden in Quarantäne begeben oder einen Test absolvieren. Das sind die betroffenen Gebiete im Vereinigten Königreich.

ganz Wales

ganz Nordirland

ganz Schottland

North East England

North West England

Yorkshire

The Humbers

Das sind die Corona-Zahlen für das Vereinigte Königreich:

Zahl der Infektionen gesamt: knapp 700.000

Zahl der Todesfälle: über 43.000

Zahl der Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden: fast 20.000

Zweite Corona-Welle in Großbritannien schlimmer als die erste?

Großbritannien steht nach Ansicht von Wissenschaftlern an einem „Scheideweg“ in der Corona-Krise. Dem Land stünden schwere Zeiten bevor, erklärte der Epidemiologe Jonathan Van-Tam. „Leider wird in den kommenden Wochen, genau wie die Nacht auf den Tag folgt, die Zahl der Todesfälle zunehmen.“ Er forderte die Briten auf, ihre sozialen Kontakte einzuschränken. Van-Tam gehört zu den Beratern der Regierung von Premierminister Boris Johnson.

Van-Tam schätzt das mögliche Ausmaß der zweiten Welle dramatischer ein als das Ausmaß der ersten, da nun der Winter bevorsteht. „Die Jahreszeiten sind gegen uns“, sagte der Experte. Zudem wird mit einer hohen Dunkelziffer gerechnet, da es nicht genug Tests im Land gibt.

Corona-Welle an britischen Universitäten

Laut Robert-Koch-Institut hat dieZahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner in Nordirland und Wales längst die Schwelle von 50 überschritten. Eine Corona-Welle grassiert, wie britische Medien berichten, insbesondere an Universitäten im ganzen Land. In manchen Städten befinden sich Studenten in ihren Wohnheimen in Quarantäne. Wer sich nicht daran hält, kann über ein System mit Gelber und Roter Karte sogar seinen Studienplatz verlieren.

Zahlen London: Bis zu 1000 Infektionen am Tag

Sollte sich auch in anderen Teilen Großbritanniens die Lage verschlechtern, könnte möglicherweise eine deutsche Reisewarnung für das gesamte Vereinigte Königreich kommen, befürchten Beobachter. London steht laut Medienberichten auf der Kippe für einen neuen Lockdown. Allein am 5. Oktober wurden in London 989 neue Corona-Fälle gemeldet, und damit so viele wie seit April nicht mehr. Besonders kritisch war die Lage laut Medien unter anderem im Londoner Wahlkreis von Premier Boris Johnson. Dieser hat höhere Werte als andere Gebiete, die sich bereits im Lockdown-Modus befinden.

Andere europäische Länder wie Belgien und Österreich hatten bereits unter teilweise recht überraschenden deutschen Reisewarnungen zu leiden.

„Boris Johnson hat keine Ahnung“: Corona-Kritik von Oppositionsführer Keir Starmer

Der britische Oppositionsführer Keir Starmer warf seiner Regierung vor, die Kontrolle über das Virus verloren zu haben. Premier Boris Johnson steht zunehmend in der Kritik, die sogar aus den eigenen Reihen kommt. In mehreren Interviews konnte der Regierungschef wiederholt Fragen auf regionale Corona-Regeln in Großbritannien nicht korrekt beantworten.