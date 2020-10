Schluss mit lustig in Schottland: Wie überall im Vereinigten Königreich steigen die Corona-Zahlen immer weiter in die Höhe, und die Regierung sieht sich zu drastischen Maßnahmen gezwungen. So wurde laut Medienberichten in allen Pubs und Bars der Ausschank von Alkohol verboten, und ab 18 Uhr gilt in der Gastronomie eine Sperrstunde. In fünf besonders stark betroffenen Regionen müssen die Wirte sogar vollständig schließen.

Täglich 1000 Corona-Fälle allein im Risikogebiet Schottland

Im autonomen Schottland mit 5,4 Millionen Einwohnern hatte es in den vergangenen Tagen teils über 1000 Corona-Infektionen in 24 Stunden gegeben. Die Maßnahmen sollen vorerst bis 25. Oktober gelten, nachdem die Gastronomie in Schottland schon zwischen März und Juli komplett dicht gemacht hatte.

Explodierende Corona-Zahlen in Schottland und im gesamten Vereinigten Königreich

Großbritannien leidet nach dpa-Angaben ebenfalls stark unter einem Mangel an Tests, einem Flickenteppich an Regelungen, maroden Kliniken, und Zehntausenden Todesfällen. Der im Frühjahr selbst erkrankte Premier Boris Johnson steht zunehmend in der Kritik, ein schlechter Krisen-Manager zu sein. Seine Regierung spricht von einer „gefährlichen“ Lage. Besonders stark betroffen sind der Norden Englands, Schottland, Nordirland und Teile von Wales.

Wann kommt die Reisewarnung für London?

Donnerstag meldeten die Behörden landesweit mehr als 17.500 Infizierte binnen 24 Stunden. Die meisten Landesteile in Großbritannien gelten bereits als Risikogebiet; Experten zufolge stehen vor allem in Nordengland die Kliniken vor dem Kollaps. Allein ammeldeten die Behörden landesweit mehr als 17.500 Infizierte binnen 24 Stunden. Die meisten Landesteile in Großbritannien gelten bereits als Risikogebiet; für den Raum London könnte eine Reisewarnung bevorstehen

Das sind die Corona-Zahlen für Schottland und Großbritannien

in der Spitze 17.500 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Täglich bis zu 1000 neue Fälle in Schottland

über 20 Todesfälle am Tag

über 600.000 gemeldete Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie

etwa 42.500 Todesfälle seit März

Quelle: BBC