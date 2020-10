Wegen steigender Corona-Zahlen gilt für einige Städte in Großbritannien wieder ein lokaler Lockdown. Für das Land als Ganzes hat Premier Boris Johnson zumindest damit gedroht. Die schwierige Lage spiegelt sich auch in der Liste der Risikogebiete beim Robert-Koch-Institut wider, denn Wales und Nordirland sind darin seit 30. September aufgeführt, Schottland und Teile Englands seit 2. Oktober.

Damit gilt automatisch auch eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts und Reiserückkehrer müssen sich nach einem Aufenthalt von mehr als 48 Stunden in Quarantäne begeben oder einen Test absolvieren. Das sind die betroffenen Gebiete im Vereinigten Königreich.

ganz Wales

ganz Nordirland

ganz Schottland

North East England

North West England

Yorkshire

The Humbers

Rechenfehler und bis zu 13.000 Neuinfektionen am Tag in Großbritannien

Ende September hatte Großbritannien erstmals seit Beginn der Pandemie mehr als 7000 Neuinfektionen am Tag gezählt, Anfang Oktober waren es bereits knapp 13.000. Die Rede war von einer Verzögerung bei der Übermittlung von Fallzahlen, die zu dem Sprung nach oben geführt haben soll. Der Fehler ist in der Zwischenzeit angeblich wieder behoben.

Zudem verdoppelte sich die Zahl der täglichen Todesfälle in einer Woche auf etwa 70. Im Nordosten Englands sowie in Schottland und Nordirland gelten Kontaktbeschränkungen. In Wales wurde für die Städte Cardiff, Swansea und Llanelli wurden sogar Ausgangssperren verhängt. Von den Beschränkungen sind 1,5 Millionen Waliser betroffen und damit die Hälfte der Bevölkerung.

Corona-Welle an britischen Universitäten

Laut Robert-Koch-Institut hat dieZahl der Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner in Nordirland und Wales inzwischen die Schwelle von 50 überschritten. Eine Corona-Welle grassiert, wie britische Medien berichten, insbesondere an Universitäten im ganzen Land. In manchen Städten befinden sich Studenten in ihren Wohnheimen in Quarantäne. Wer sich nicht daran hält, kann über ein System mit Gelber und Roter Karte sogar seinen Studienplatz verlieren.

Zahlen London: Bis zu 1000 Infektionen am Tag

Sollte sich auch in anderen Teilen Großbritanniens die Lage verschlechtern, könnte möglicherweise eine deutsche Reisewarnung für das gesamte Vereinigte Königreich kommen, befürchten Beobachter. London steht laut Medienberichten auf der Kippe für einen neuen Lockdown. Allein am 5. Oktober wurden in London 989 neue Corona-Fälle gemeldet, und damit so viele wie seit April nicht mehr. Die hohe Zahl wurde von Medien jedoch zumindest teilweise den oben erwähnten Korrekturen der Zahlenbasis zugeschrieben. Besonders kritisch war die Lage laut Medien unter anderem im Londoner Wahlkreis von Premier Boris Johnson. Dieser hat höhere Werte als andere Gebiete, die sich bereits im Lockdown-Modus befinden.

Andere europäische Länder wie Belgien und Österreich hatten bereits unter teilweise recht überraschenden deutschen Reisewarnungen zu leiden.

„Boris Johnson hat keine Ahnung“: Corona-Kritik von Oppositionsführer Keir Starmer

Der britische Oppositionsführer Keir Starmer warf seiner Regierung vor, die Kontrolle über das Virus verloren zu haben. Premier Boris Johnson steht zunehmend in der Kritik, die sogar aus den eigenen Reihen kommt. In mehreren Interviews konnte der Regierungschef wiederholt Fragen auf regionale Corona-Regeln in Großbritannien nicht korrekt beantworten.

Das sind die Corona-Zahlen für das Vereinigte Königreich:

in der Spitze um die 13.000 neue Corona-Infektionen in 24 Stunden

rund 20 Todesfälle am Tag

fast 600.000 gemeldete Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie

etwa 42.500 Todesfälle seit März

Quelle: BBC