Corona Risikogebiete Schweiz: Für Waadt und Genf gilt eine Reisewarnung

Zwei Kantone in der Westschweiz gelten für Deutschland als Risikogebiete. Rückkehrer müssten nach einem Besuch oder Urlaub dort ohne negativen Corona-Test in die Quarantäne: Es sind die Kantone Genf und Waadt am Genfersee.

So sehen die Zahlen in den beiden Risikogebieten aus:

In Genf gab es nach aktuellen Erhebungen insgesamt mehr als 1700,

im Kanton Waadt 1300 Infektionsfälle pro 100.000 Einwohner.

Die Zahl der Neuinfektionen betrug in Genf zuletzt 65,3 pro 100 000 Einwohner auf sieben Tage gerechnet.

Im Kanton Waadt waren es 75,3 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und schweizweit 25,7.

Corona Zahlen Schweiz: So viele Neuinfektionen gibt es dort

Das Gesundheitsministerium der Schweiz gibt täglich die Fallzahlen für das Bergland bekannt.

So sehen die Zahlen am Montag aus (Stand 5.10.):

Zahl der nachgewiesenen Fälle seit Beginn der Pandemie: 54.384

Zahl der Neuinfektionen: 552

Zahl der Toten: 1784

Aktuell im Krankenhaus: 6

Corona Schweiz: So ist die Lage in den Grenzregionen

Für die Grenzregion zu Deutschland, von Basel bis St. Gallen unweit des Bodensees, und für die Herbstwandergebiete in Graubünden, im Wallis und im Berner Oberland gelten keine Einschränkungen. Die Infektionszahlen waren in der Schweiz seit Juli gestiegen. Gemessen an der Bevölkerung lagen sie deutlich höher als in Deutschland. Seit Mitte September sinken sie aber wieder leicht.

Corona Risikogebiete Schweiz: Das gilt bei der Einreise laut Auswärtigem Amt

Deutsche Staatsangehörige können nach Angaben des Auswärtigen Amtes grundsätzlich wieder uneingeschränkt in die Schweiz einreisen. Seit Anfang Juli gilt eine Quarantänepflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten. Reisende müssen sich unverzüglich nach Einreise auf direktem Weg für 10 Tage in ihre Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft begeben und ihre Einreise innerhalb von zwei Tagen der zuständigen Behörde melden.

Durchfahrt durch Corona-Kantone jederzeit möglich

Der Transit durch Risikogebiete ist uneingeschränkt möglich, so auch die Durchfahrt durch die Kantone Waadt und Genf auf dem Weg nach Frankreich. Durchreisende sind in Deutschland von den Quarantäne-Bestimmungen der Bundesländer befreit.

Corona Regeln Schweiz: Diese Einschränkungen gelten

Die Corona-Regeln in der Schweiz ähneln denen in Deutschland. Diese Regeln gelten:

Maskenpflicht: Es gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln die Pflicht zum tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Abstand: Es gelten die in Deutschland üblichen Hygieneregeln.