Neuinfektionen steigt in vielen Ländern Europas und das Auswärtige Amt spricht für immer mehr Länder und Regionen Reisewarnungen aus. Zuletzt wurden Dänemark als Risikogebiet: Die Corona-Pandemie hat die Welt fest im Griff. Die Zahl dersteigt in vielen Ländern Europas und das Auswärtige Amt spricht für immer mehr Länder und Regionenaus. Zuletzt wurden Wien , Regionen in den Niederlanden und Dublin auf die Liste der Risikogebiete gesetzt. Seit dem 23. September gilt nun auch eine Region inals

Hovedstaden

mit der Hauptstadt Kopenhagen

und der beliebte Ferieninsel Bornholm in der Ostsee

Corona in Dänemark: Region Hovedstaden mit Kopenhagen ist Risikogebiet

Dänemark war im Frühjahr im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Italien oder Spanien wenig vom Coronavirus betroffen. Doch in den letzten Wochen sind die Zahlen sprunghaft gestiegen. In der Region Hovedstaden beträgt die Inzidenz nach Angaben des Auswärtigen Amtes mehr als 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb diese Region zum Risikogebiet eingestuft wurde. in dem Gebiet liegen auch die dänische Hauptstadt Kopenhagen und die Ferieninsel Bornholm. Reisende aus Dänemark können sich bei der Ankunft in Deutschland kostenlos testen lassen und müssen gegebenenfalls in Quarantäne.

Corona-Zahlen Dänemark: So ist die Lage

Nach Angaben der dänischen Gesundheitsbehörden gab es am Donnerstag 24.09, 14.00 Uhr 24.916 nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in Dänemark. So sehen die Zahlen im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 24.916

Zahl der Neuinfektionen: 559

Menschen, die mit einer Coronavirusinfektion im Krankenhaus liegen: 95

14 Menschen müssen wegen Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden. Fünf davon werden beatmet

18.646 Personen sind genesen

An oder mit Corona verstorben sind 645

Die Fallsterblichkeit liegt in Dänemark bei 2,6 Prozent

Das Dashboard der Johns Hopkins Universität zeigt den Anstieg der Infektionszahlen.

Hohe Corona-Fallzahlen: Kopenhagen beschließt Maßnahmen

Die dänischen Behörden und die Regierung in Kopenhagen sind besorgt über den Anstieg der vergangenen Wochen, der vor allem mit einigen lokalen Ausbrüchen zusammenhängt. Zuletzt sind die Fallzahlen vor allem in der Hauptstadtregion angestiegen. Die Regierung versucht gegenzusteuern, indem seit Samstag für ganz Dänemark eine Reihe von Beschränkungen gelten:

Unter anderem müssen Restaurants und Kneipen landesweit nun bereits um 22.00 Uhr schließen

in den Lokalen muss zudem ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Die maximale Teilnehmerzahl von Versammlungen wurde wieder auf 50 herabgesetzt.

Corona-Regeln in Dänemark: Diese Regeln gelten bei einer Reise in das Land

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in Dänemark sind denen in Deutschland relativ ähnlich. Konkret gilt:

An Flughäfen und Haltestellen, sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht.

In Restaurants, Bars und anderen Gaststätten muss ebenfalls eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden bis man am Platz sitzt.

Kinder bis einschließlich 12 Jahren sind von den Verpflichtungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen.

Zu Personen aus fremden Haushalten muss mindestens ein Meter Abstand gehalten werden.

Bei Personen, die zu Risikogruppen gehören oder in Situationen mit hohem Ansteckungsrisiko wird ein Abstand von zwei Metern empfohlen.

Reisen nach Dänemark: Regeln bei der Einreise auf die Faröer und nach Grönland

Die Einreise von Personen mit einem Wohnsitz in Deutschland ist problemlos möglich. Denn Dänemark hat Deutschland als „sicheres Land" eingestuft. Bei der Einreise muss allerdings ein Pass und ein Nachweis des Wohnsitzes vorgezeigt werden. Dänemark aktualisiert die Liste der sicheren Staaten laufend. Für Fragen zum Thema Einreise nach Dänemark hat die dänische Polizei eine Hotline eingerichtet. Nichtdänischen Staatsangehörigen, die deutliche Symptome von COVID-19 zeigen, beispielsweise Husten oder Fieber, wird die Einreise grundsätzlich verwehrt. Die Grenzübergänge zwischen Deutschland und Dänemark sind offen. Dort werden stichprobenartig Kontrollen durchgeführt.

Besonderheiten gibt es bei der Einreise auf die Faröer Inseln. reisende müssen bei der Einreise einen Test auf das Coronavirus machen. Bis zum Vorliegen des Testergebnisses sind Reisende verpflichtet, sich umgehend in häusliche Quarantäne zu begeben. Ein zweiter Test ist nach sechs Tagen vorgesehen.

Will man aus Deutschland nach Grönland reisen, muss man einen negativen Test vorweisen können. Der Test muss in einem nordischen Land (z.B. Dänemark oder Island) durchgeführt worden sein. Je nach Reiseziel ist möglicherweise zusätzlich eine Isolierung über mehrere tage und ein erneuter Test nach fünf Tagen notwendig.