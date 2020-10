In der Corona-Krise istbereits vor Deutschland schwer vom Coronavirus getroffen gewesen. Über mehrere Monate hinweg wuchsen diedramatisch in die Höhe. Nachdem sich die Lage über einen kurzen Zeitraum hinweg etwas entspannt hatte, steigen die Zahlen jetzt erneut an. Das sind die aktuellender

In Italien beraten Politik und Experten fast täglich in Krisenrunden über neue Schritte, um die weitere Verbreitung des Virus zu stoppen. Das 60-Millionen-Einwohner-Land, das im März Europaswar, zählte am Dienstagmit dem Coronavirus binnen 24 Stunden - etwas weniger als am Montag.