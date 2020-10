Coronavirus sich auch in Tschechien stark aus, die Behörden melden extrem steigende Fallzahlen und Neuinfektionen. Tschechien steht mit bisher 129.747 Infizierten auf Platz 34 in der Liste der Deutschland steht mit bisher 337.314 Infizierten auf Platz 22. Bei der Rate der täglichen Neuinfektionen liegt Tschechien weit vorne in Europa. Im Zuge der Corona-Pandemie breitet dassich auch in Tschechien stark aus, die Behörden melden extrem steigende Fallzahlen und Neuinfektionen. Tschechien steht mit bisherauf Platz 34 in der Liste der Johns-Hopkins-Universität , welche die aktuellen Fallzahlen der Länder weltweit auflistet. Zum Vergleich:steht mit bisher 337.314 Infizierten auf Platz 22. Bei der Rate der täglichen Neuinfektionen liegt Tschechien weit vorne in Europa.

Corona-Neuinfektionen und Inzidenz in Tschechien - der Überblick

Wie sieht die aktuelle Lage in Tschechien aus, nachdem die Fallzahlen zuletzt sprunghaft angestiegen waren? Das sind die aktuellen Werte des Gesundheitsministeriums, Stand Mittwoch, 14.10.2020:

Zahl der bisher mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen: 129.747

Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden: 8325. Das ist der bisher zweithöchste Wert.

Aktive Fälle: 68.740

Im Krankenhaus liegen derzeit 2503 Menschen

Fälle, in denen Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind: 1106

Bisher Genesene: 59.901

Zahl der Einwohner: 10,7 Millionen.

Tschechien für Urlauber - Das ist die Lage für Reisende

Tschechien ist zum Hotspot geworden. Was müssen Urlauber wissen, die nach Tschechien reisen wollen?

Ganz Tschechien wurde vom Robert-Koch-Institut (RKI) zum Corona-Risikogebiet erklärt, es gibt eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Die Regierung hat beschlossen, dass Restaurants, Bars und Clubs von Mittwoch an geschlossen bleiben müssen.

Seit Mittwoch gilt ein Alkoholverbot im öffentlichen Raum.

In Tschechien gilt die Pflicht zum Tragen eine Maske in Innenräumen, öffentlichen Verkehrsmitteln und auch an Bushaltestellen.

Versammlungen und Treffen mit mehr als sechs Menschen werden untersagt.

Kinos, Theater, Museen und Galerien sind in Tschechien wegen des Infektionsgeschehens bereits seit Montag geschlossen. Auch alle Sportveranstaltungen wurden ausgesetzt.

Die Schulen gehen bis Anfang November zum Fernunterricht über.

Mit Wirkung vom 5. Oktober hat die tschechische Regierung einen 30-tägigen Notstand verhängt. Die Grenzen bleiben aber weiterhin geöffnet.

Der tschechische Gesundheitsminister Roman Prymula hat persönlich an die Bevölkerung appelliert, die neuen verschärften Corona-Regeln einzuhalten. „Ich bitte Sie: Helfen Sie mir bei meiner Arbeit, denn es geht um uns alle“, sagte der 56-Jährige am Dienstagabend in einer Fernsehansprache. Er rechne mit einer Zunahme von schweren Krankheitsverläufen und auch Todesfällen. Man stehe vor „schwierigen und trüben Wochen“.