Frankreich verzeichnet steigende Pandemie. Die Zahl machte damit noch mal einen deutlichen Sprung nach oben, ging dann Anfang der Woche aber wieder auf etwa 16.000 zurück. In allen Regionen außer Grand-Est überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb das Auswärtige Amt Risikogebiet eingestuft hat. verzeichnet steigende Corona Infektionszahlen. Am Samstag meldete das Nachbarland annähernd 27.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden - so viele wie noch nie seit Beginn der. Die Zahl machte damit noch mal einen deutlichen Sprung nach oben, ging dann Anfang der Woche aber wieder aufzurück. In allen Regionen außer Grand-Est überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, weshalb das Auswärtige Amt Frankreich mit Ausnahme der Regionen Grand-Est und Corse (Insel Korsika) alseingestuft hat.

Corona Zahlen Frankreich: So viele Neuinfektionen, Infizierte, Tote und Genesene gibt es heute

Fallzahlen und Todesfälle der Corona-Pandemie. Diese Zahlen meldet die JHU am 13.10.2020 um 11.45 Uhr für Frankreich: Die Johns Hopkins University bietet auf ihrem Dashboard einen Überblick über die globalenundder Corona-Pandemie. Diese Zahlen meldet die JHU am 13.10.2020 um 11.45 Uhr für Frankreich:

Bestätigte Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie: 776.097 (Stand: 13.10.2020)

Zahl der Menschen, die in Frankreich an oder mit Corona gestorben sind: 32.703 (Stand: 13.10.2020)

Zahl der Genesenen: 104.035 (Stand: 13.10.2020)

Zahl der Menschen mit aktiver Corona-Infektion: 609.872 (Stand: 13.10.2020)

Neuinfektionen der verganenen Woche: 111.808 (Stand: 13.10.2020)

Wann gilt die höchste Corona-Warnstufe?

Die höchste Corona-Warnstufe wird in Frankreich ausgerufen, wenn die Schwelle von 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten wird, ferner diese sogenannte Inzidenz bei den über 65-Jährigen bei mehr als 100 liegt und wenn zudem 30 Prozent der Intensivbetten in einer Region belegt sind. Mit der höchsten Warnstufe treten strikte Schutzmaßnahmen in Kraft: Bars und Sporthallen müssen schließen, Restaurants dürfen nur unter Auflagen offen bleiben.

Corona Frankreich: In diesen Städten gilt die höchste Warnstufe

Die höchste Warnstufe gilt bereits in

Aix-en-Provence,

Guadeloupe,

Grenoble,

Lille,

Lyon,

Marseille,

Montpellier

Paris,

Saint-Etienne,

und Toulouse

Coronavirus Frankreich: Pflegepersonal am Limit

Eine aktuelle Studie dokumentiert zudem eine zunehmende Überlastung des französischen Gesundheitspersonals. Demnach stehen 57 Prozent der Krankenschwestern und -pfleger kurz vor einem sogenannten Burnout, also einem Zustand völliger Auszehrung. Vor der Corona-Pandemie hatte dieser Anteil noch bei 33 Prozent gelegen.

Für die Studie hatte der Berufsverband der Krankenschwestern und -pfleger knapp 60.000 Beschäftigte befragt. Zwei Drittel sagten, ihre Arbeitsbedingungen hätten sich seit Beginn der Pandemie verschlechtert.