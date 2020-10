Eine Ausgangssperre ist eine politisch, militärisch oder polizeilich angeordnete Maßnahme. Tritt eine Ausgangssperre in Kraft, ist es verboten, bestimmte öffentliche Plätze und Straßen zu betreten. Die Einschränkungen können aber auch so weit gehen, dass Bürger ihr Haus oder ihre Wohnung nicht mehr verlassen dürfen. Dieses Verbot nennt man auch Ausgeh- oder Ausgangsverbot.

Auch die Teilnahme an Versammlungen oder an Teamsportarten kann im in Zuge dieser Maßnahme verboten werden.

Die umfassendste Form einer Ausgangssperre ist eine Situation, in der ein ausnahmsloses Ausgehverbot besteht. Bestehen Möglichkeiten, das Haus zu verlassen, spricht man von Ausgangsbeschränkungen.

Ausgangssperren werden ausgesprochen, wenn sich ein Land in einem Ausnahmezustand befindet, und dienen dazu, die Menschen zu schützen. Ein Ausnahmezustand besteht zum Beispiel dann, wenn sich eine Seuche ausbreitet oder Krieg herrscht.

In der Regel ist eine Ausgangssperre zeitlich und räumlich begrenzt.

Im Frühling verhängten mehrere Regionen in Deutschland. Eine bundesweite Ausgangssperre galt in Deutschland bisher noch nicht.

Momentan besteht eine Ausgangssperre beispielsweise in Frankreich . Dort dürfen die Bürger zwischen 21 Uhr abends und 6 Uhr morgens ihr Haus nicht verlassen. In bestimmten Fällen können Ausnahmen von dergewährt werden:

sind in Frankreich Gründe für eine Ausnahme. Bei Verstößen gegen die Beschränkungen drohen 135 Euro Bußgeld.

Als Synonym zum Begriff „Ausgangssperre“ wird in Zeiten von Corona häufig auch das Wort „Lockdown“ verwendet. Es kommt aus der Sicherheitssprache und beschreibt das Abriegeln von Gebäuden, Arealen, Gebieten oder ganzen Regionen.

Die Ausgangssperren , welche in Deutschland bisher verhängt wurden, könnten mit dem Wortbeschrieben werden. Der Grund: es kam lediglich zu einerder Anzahl der direkten Kontakte in der Öffentlichkeit. Außerdem wurde nicht kontrolliert, ob sich jemand zu nicht notwendigen Zwecken auf öffentlichen Plätzen bewegte.

Der Begriff „Shutdown“ kommt aus der US-amerikanischen Verwaltungssprache. Betriebspausen oder ein Produktionsstillstand, aber auch das Herunterfahren, z. B. eines Computers können mit einem Shutdown gemeint sein. Im Kontext des Coronavirus bezieht sich der Begriff Shutdown auf die Stilllegung des gesellschaftlichen Lebens. Damit ist zum Beispiel die Schließung von Geschäften, Schulen und Unternehmen gemeint.

„Shutdown“ beschreibt demnach gut, was im April und Mai in Deutschland galt, als Universitäten, Schulen und Kitas geschlossen blieben. Aber auch einbestand in Deutschland. Krankenhäuser, der Handel, der öffentlicher Nahverkehr, aber auch die Polizei oder Feuerwehr, waren die gesamte Zeit über, wenn auch eingeschränkt, in Betrieb.