Wie sind die aktuellen Corona-Zahlen in Deutschland am Mittwoch, 21.10.2020, sowie die wichtigen Werte wie Neuinfektionen, Inzidenz und Genesene?

Das ist der Stand der Corona-Fallzahlen in Deutschland am Dienstag

Neuinfektionen: Die Gesundheitsämter meldeten nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Mittwochmorgen 7595 Neuinfektionen.

Aktive Coronafälle: Aktuell gibt es in Deutschland rund 72.587 aktive Fälle

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben mindestens 380.762 Menschen in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert (Stand: 21.10.2020, 0 Uhr).

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion lag demnach bei 9875. Das sind 39 mehr als am Vortag.

Genesene: Nach Schätzungen des RKI gibt es etwa 302.100 Genesene.

Inzidenz: Die Inzidenz der letzten 7 Tage ist deutschlandweit auf 48,6 Fälle pro 100.000 Einwohner gestiegen.

R-Wert: Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen in Deutschland laut Lagebericht von Mittwoch bei 1,25 (Vortag: 1,35).

Sieben-Tage-R-Wert: Zudem gibt das RKI in seinem aktuellen Lagebericht ein sogenanntes Sieben-Tage-R an. Der Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Nach RKI-Schätzungen lag dieser Wert bei 1,23 (Vortag: 1,25). Er zeigt das Infektionsgeschehen von vor 8 bis 16 Tagen.

Mehr Infektionen, mehr Tests und höhere Positiv-Rate

Immer wieder werden bei den aktuellen Zahlen Rekordwerte im Vergleich zum Frühjahr gemeldet. Die aktuellen Werte sind einerseits nicht gänzlich mit denen etwa des März vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden. Auf der anderen Seite aber schwankt die Zahl der Coronatests seit Mitte August zwischen rund 1,1 Millionen und 1,2 Millionen pro Woche. In dieser 8 Wochen umfassenden Zeitspanne der relativ konstanten Test-Häufigkeit in Deutschland sind die Fallzahlen dennoch stark gestiegen. Und: Die Rate der positiven Tests ist laut RKI deutlich gewachsen: von 0,74 Prozent Ende August auf 2,48 Prozent in der Woche vom 5.10.2020 bis 11.10.2020.