Corona-Infektionen in Deutschland wieder an. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2828 auf 4058 erheblich gestiegen, von Donnerstag auf Freitag lag die Zahl bei 4516. Das Seit Tagen steigt die Zahl derwieder an. Von Mittwoch auf Donnerstag war der Wert von 2828 auf 4058 erheblich gestiegen, von Donnerstag auf Freitag lag die Zahl bei 4516. Das Robert Koch Institut meldete am Samstagmorgen 4721 neue Fälle . Am Montag waren die Zahlen erwartungsgemäß etwas niedriger , dennoch kann von einer Entspannung der Situation nicht die Rede sein.

In Deutschland übersteigen immer mehr Städte und Kreise den Warnwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Damit verbunden sind Einschränkungen im öffentlichen Leben. So ist beispielsweise in Stuttgart und Esslingen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf bestimmten Plätzen im Freien inzwischen vorgeschrieben, in Berlin gibt es eine Sperrstunde in der Gastronomie und vielerorts gibt es eine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen oder privaten Feiern.

Corona-Hotspots und innerdeutschen Risikogebieten (Stand: 12. Oktober, 0 Uhr, auf Basis des Eine Übersicht derund innerdeutschen(Stand: 12. Oktober, 0 Uhr, auf Basis des RKI Dashboard. Der Artikel wird laufend aktualisiert).

Baden-Württemberg

Bayern

Landkreis Fürstenfeldbruck: 58,8

Memmingen: 59

München: 50,6

Landkreis Regen: 72,3

Rosenheim: 67,7

Berlin

Die betroffenen Stadtbezirke

Mitte: 106,1

Friedrichshain-Kreuzberg: 62

Neukölln: 142,3

Tempelhof-Schöneberg: 85,4

Charlottenburg-Wilmersdorf: 59,5

Reinickendorf: 69,3

Bremen

Bremen: 79,5

Hessen

Frankfurt: 65,4

Offenbach am Main: 77,5

Landkreis Groß-Gerau: 51,1

Niedersachsen

Cloppenburg: 81,4

Delmenhorst: 64,5

Nordrhein-Westfalen

Duisburg: 50,1

Essen: 61,8

Hagen: 72,6

Hamm; 55

Herne: 86,3

Kreis Recklinghausen: 62,7

Solingen: 69,1

Wuppertal: 60,5

Kreis Unna: 58,2

Rheinland-Pfalz

Mainz: 56,7

Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm: 67,8

Saarland

Landkreis St. Wendel: 63,2

In den nicht gelisteten Bundesländern – Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen – gibt es bislang noch keine Städte oder Kreise, die als Hotspot gelten.