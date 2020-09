fast 3000 neuen Fällen hat Großbritannien am Sonntag die höchste Gesundheitsministerium in London mitteilte, wurden 2988 Neuansteckungen verzeichnet. Am Samstag hatte die Regierung noch 1813 neue Fälle gemeldet. Mitam Sonntag die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus seit Ende Mai gemeldet. Wie dasmitteilte, wurdenverzeichnet. Am Samstag hatte die Regierung nochgemeldet.

Corona-Zahlen UK: Großbritannien mit hoher Zahl an Toten und Infizierten

347.152 Infektions- und 41.551 Todesfällen nach Spanien eines der am stärksten betroffene Land in Europa. Am Sonntag kamen zwei neue Todesopfer hinzu. Das gab des britische Gesundheitsministerium in seinem Großbritannien ist mit- undnach Spanien eines der am stärksten betroffene Land in Europa. Am Sonntag kamen zwei neue Todesopfer hinzu. Das gab des britische Gesundheitsministerium in seinem Dashboard bekannt (Stand 07.09., 8:30 Uhr).

Die Johns Hopkins Universität aus den USA meldete abweichende Zahlen:

Zahl der Infizierten: 349.500

Zahl der Neuinfektionen: 2987

Zahl der Toten: 41.640

Corona in Großbritannien: Politiker von Neuinfektionen besorgt

Der gesundheitspolitische Sprecher der oppositionellen Labour-Partei, Jonathan Ashworth, bezeichnete die steigenden Infektionszahlen im Onlinedienst Twitter als "zutiefst besorgniserregend". Er forderte Gesundheitsminister Matt Hancock auf, am Montag im Parlament dazu Stellung zu nehmen.

Schulstart in UK: Boris Johnson möchte Schulen schnell öffnen

„Jetzt ist es Zeit die Kinder zurück in die Schule zu bringen“, schreibt Großbritanniens Premierminister Boris Johnson auf Twitter. Der konservative Politiker Johnson plant die Schüler im September wieder zur Schule zu schicken - auch ungeachtet der hohen Infektionszahlen.

Corona in Schottland: Glasgow führt Kontaktbeschränkungen ein

In Teilen Schottlands sind unterdessen wegen zunehmender Corona-Infektionen schon in der vergangenen Woche die Kontaktbeschränkungen verschärft worden. Betroffen davon sind der Großraum Glasgow und westliche Regionen des britischen Landesteils. Seit Mittwoch dürfen sich die Bewohner dort nicht mit Mitgliedern anderer Haushalte zu Hause treffen.

„Die Übertragungen scheinen mehr in Wohnungen und zwischen Haushalten zu passieren als in Pubs und Restaurants“, begründete die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon die Maßnahme. Betroffen von dem Kontaktverbot zwischen Haushalten sind insgesamt 800.000 Menschen. Schulen und Kindergärten sollen geöffnet bleiben.

Corona und Urlaub: Fast 200 Passagiere nach Urlaubsflug von Zakynthos in Quarantäne

Nach einem Flug von einer griechischen Insel nach Großbritannien sind alle etwa 200 Passagiere und Crew-Mitglieder in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt worden. 16 Gäste des Ferienfliegers seien bereits positiv getestet worden, berichtete der Sender BBC am Montag. Sieben davon seien britischen Gesundheitsexperten zufolge höchstwahrscheinlich an Bord schon ansteckend gewesen.

Auf dem Flug von der Insel Zakynthos nach Cardiff (Wales) am 25. August sollen etliche Passagiere die Corona-Schutzmaßnahmen ignoriert haben. Viele hätten nicht wie vorgeschrieben Masken getragen; die Besatzung sei kaum eingeschritten, hieß es.

Corona-Regeln in Großbritannien: Landesteile entscheiden selbst über Maßnahmen

Großbritannien entscheidet jeder Landesteil selbst über seine Maßnahmen gegen die Pandemie. Premierminister England dazu aufgerufen, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. In vielen Regionen folgen die Menschen dem aber nicht. Auch im Regierungsviertel in London sind etliche Büros nicht besetzt. Großbritannien ist mit Blick auf die Todesfälle europaweit das am schlimmsten von der Inentscheidet jeder Landesteil selbst über seine. Premierminister Boris Johnson hatte kürzlich die Menschen indazu aufgerufen, wieder an ihre Arbeitsplätze zurückzukehren. In vielen Regionen folgen die Menschen dem aber nicht. Auch imsind etliche Büros nicht besetzt. Großbritannien ist mit Blick auf dieeuropaweit das am schlimmsten von der Corona-Krise betroffene Land .

Urlaub in Großbritannien: Diese Regeln gelten bei Einreise, Durchreise und Aufenthalt

Großbritannien gilt eine Quarantänepflicht bei Einreise aus bestimmten Ländern. Reisende aus Deutschland können seit dem 10. Juli nach Angaben des Ingilt einebei Einreise aus bestimmten Ländern. Reisende aus Deutschland können seit dem 10. Juli nach Angaben des Auswärtigen Amtes jedoch einreisen, ohne sich in Quarantäne begeben zu müssen. Urlauber müssen sich vor der Einreise online anmelden. Die Anmeldung gilt frühestens 48 Stunden vor Einreise.