Droht angesichts der zweiten Corona-Welle in Frankreich eine erneutefür Straßburg und das Elsass oder möglicherweise sogar eine? Das befürchten offenbar die Verantwortlichen imsowie in den Städten Straßburg und Kehl. „Grenzüberschreitende Mobilität imStrasbourg-Ortenau muss gewährleistet bleiben“, so der Titel einer gemeinsamen Erklärung, die nun verabschiedet wurde und sich gegen mögliche Einschränkungen wendet: