Zeitweise erreichten die Corona-Neuinfektionen in Frankreich in den vergangenen Wochen einen neuen Rekordwert und bewegten sich täglich bei fast 10.000. Nach wie vor ist diekritisch, und in vielen Regionen gelten Einschränkungen und eine Maskenpflicht, doch seit Kurzem gehen die Zahlen wieder leicht zurück. So wurden am Dienstag, 15. September, „nur“ noch 7852 Neuansteckungen in Frankreich gemeldet. Laut Beobachtern könnte durch eine erhöhte Anzahl von Tests womöglich eine Deckelung eintreten. Gleichwohl bereitet sich dasauf einen baldigen Höhepunkt der zweiten Welle vor. Allein am Dienstag starben in Frankreich 34 Menschen an Corona.