eststationen an der bayrischen Grenze ein. In Österreich sind die Corona-Zahlen unverändert hoch. Ein Großteil des Landes gilt als Risikogebiet . Dennoch stellt Bayern seine Tan der bayrischen Grenze ein.

Corona Test Bayern: Teststationen an der Grenze zu Österreich werden nicht verlängert

Ungeachtet hoher Corona-Zahlen unter anderem in Teilen Österreichs gibt es nun doch keine Verlängerung für die Teststationen an den bayerischen Autobahnen in Grenznähe - der Betrieb dort wird in der Nacht auf Donnerstag eingestellt. Das teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Mittwoch in München mit. Die Staatsregierung bleibt also bei ihrem Kabinettsbeschluss vom 8. September. Zuletzt hatte sie wegen der Corona-Zahlen in Österreich und Tschechien noch eine Verlängerung erwogen, sich aber nun doch dagegen entschieden.

Corona Neuinfektionen: In Bayern steigen Corona-Zahlen regional

„Beim Infektionsgeschehen in Bayern ist der Anteil der Reiserückkehrer an den bekannten Neuinfektionen in den letzten zwei Wochen kontinuierlich zurückgegangen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) zur Begründung. Gleichzeitig sei der Reise- und Urlaubsverkehr, der traditionell zu den Sommerferien seinen Höhepunkt habe, vorbei. „Wichtig ist bei dieser Entscheidung auch die Erkenntnis, dass sich Neuinfektionen in Bayern vor allem regional neu entwickeln“, erklärte Huml. Die vorhandenen Laborkapazitäten sollen deshalb nun anderweitig genutzt werden. „Um nun Test- und Laborressourcen passend umschichten zu können, bleibt es daher beim planmäßigen Ende des Testangebotes für Reiserückkehrer“, sagte Huml.

Das Kabinett hatte beschlossen, die freiwerdenden Testkapazitäten „bedarfsorientiert“ etwa für die kommunalen Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung zu stellen.

Corona Test Bayern: Diese Teststationen schließen

Schluss ist für folgende Testationen:

die Autobahn-Teststation an den Raststätten Donautal-Ost (A3)

die Teststation Hochfelln-Nord (A8)

sowie die Station in Heuberg (A93).

Hauptbahnhof München

Hauptbahnhof Nürnberg

Zentralen Omnibusbahnhof in München

Hier kann man sich zunächst bis zum 15. Oktober weiter testen lassen:

Flughafen München,

Flughafen Nürnberg

Flughafen Memmingen

Corona in Bayern: Teststationen könnten in Herbstferien wieder Betrieb aufnehmen

Dem Vernehmen nach könnte in den bayerischen Herbst- oder Winterferien der Testbetrieb an den Autobahnen aber wieder aufgenommen werden. Der mit Abstand größte Teil der Tests erfolgte an den Autobahnen. Von knapp 403.000 Tests waren dort 4560 positiv - also rund 1,1 Prozent.Von 205.000 Testes an den Flughäfen waren 2411 positiv (1,2 Prozent).

Noch am Wochenende hatten sich zeitweise lange Staus vor der Teststation auf der A 93 gebildet. Nach der Einstufung von Tirol als Risikogebiet gab es dort lange Wartezeiten für die Reiserückkehrer, die sich auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen wollten.