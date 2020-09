Fallzahlen der Infektionen mit dem neuen Regeln und Einschränkungen für die Neuinfektionen. Das wichtigste in Kürze: Lange sprengten diedermit dem Coronavirus in München die Grenzwerte für Bayern . Die Stadt reagierte mitfür die Gastronomie . Nun meldet die Stadt wieder mehr. Das wichtigste in Kürze:

Die Zahl der Neuinfektionen hat sich beinahe verdoppelt.

Gegen die am Donnerstag auslaufende Allgemeinverfügung wehren sich nun die Gastronomen in der Landeshauptstadt des Freistaats.

Gleichzeitig will Markus Söder neue Corona-Regeln für Bayern beschließen

OB Reiter kritisiert die Verwirrung um die RKI Zahlen

Corona Regeln in München zu hart? Gastronomen fordert Änderung für Restaurants und Hotels

München schlagen Alarm. Die Dehoga, der Hotel- und Gaststättenverband in München, hat Oberbürgermeister Dieter Reiter in einem Die Gastronomen inschlagen Alarm. Die, der Hotel- und Gaststättenverband in München, hatin einem offenen Brief aufgefordert Maßnahmen zur Rettung von Hotels und Gastronomie zu ergreifen. Konkret fordern sie unter anderem:

Kostenfreie Nutzung der Freischankflächen

Erlass der Grundsteuer

Erlass oder min. Reduzierung der Kosten für Strom, Wasser, Entwässerung,Straßenreinigung, Entsorgung (Müll) und Energie.

Erleichterungen bei der Pacht der Gebäude

Corona-Zahlen in München: So viele Neuinfektionen meldet die Stadt

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt in München wieder unter dem in Deutschland geltenden Grenzwert von 50. Mit 37,92 ist der Wert aber über dem in Bayern geltenden Frühwarnwert. Am Dienstag meldete die Stadt mehr als 100 Neuinfektionen. Fast doppelt so viele wie zuletzt. Die Zahlen der Stadt unterscheiden sich von denen des RKI aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung.

So sehen die Zahlen für München im Detail aus (Stand 28.09, 23:59 Uhr):

Zahl die Infizierten: 11.391

Zahl der Neuinfektionen: 106

Zahl der Toten: 234

7-Tage-Inzidenz: 37,92

Corona-Zahlen in München: Über 11.000 Infizierte in München

München hatte zum wiederholten Male die kritische Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten. Am Mittwoch fiel der 7-Tage-Inzidenz-Wert nach Angaben des RKI knapp unter den Fürhwarnwert von 35.

Das sind die Zahlen im Detail (Stand 30.09, 0:00 Uhr):

Zahl die Infizierten: 11.384

Zahl der Neuinfektionen: 0

Zahl der Toten: 225

7-Tage-Inzidenz: 31,6

Fälle pro 100.000 Einwohner: 773,6

Corona Zahlen München: Reiter kritisiert Differenz bei von RKI und LGL

Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat die Differenz zwischen den Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) in Berlin und des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) scharf kritisiert. In den vergangenen sechs Monaten sei es nicht gelungen, die Meldung der Zahlen durch das LGL an das RKI so zu organisieren, dass es keinen Verzug gebe, sagte Reiter am Mittwoch im Münchner Stadtrat. Dafür fehle ihm angesichts der technischen Möglichkeiten jedes Verständnis. „Ich habe nicht gewusst, dass wir mit der reitenden Post nach Berlin reiten.“

In der vergangenen Woche lagen die von RKI und LGL gemeldeten Corona-Zahlen zum Teil weit auseinander. Begründet wurde dies vor allem mit Verzögerungen bei der Datenübermittlung. Laut LGL war in München der kritische Wert von 50 Neuinfizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen mehrere Male überschritten. Das RKI dagegen meldete Werte unterhalb dieser Schwelle.

Reiter ist mit der Kritik nicht alleine. Hamburg hatte am Mittwoch erklärt, den 7-Tage-Inzidenz-Wert nur noch nach eigenen Berechnungen zu veröffentlichen. Die Sozialbehörde begründete dies mit Abweichungen zu den bisher vom Robert Koch-Institut übernommenen Daten, die immer wieder für Verwirrung gesorgt hätten.

Neue Corona Regeln in München: Diese Maßnahmen greifen laut Allgemeinverfügung

In München gelten zur Eindämmung der steigenden Corona-Fallzahlen verschärfte Einschränkungen und Maskenpflicht in Teilen der Altstadt. Grundlage dafür ist eine Allgemeinverfügung, die die Stadt am Mittwoch bekanntgab. Die neuen Regeln gelten zunächst bis zum 1. Oktober. Daran müssen sich die Menschen in München nun halten:

Kontaktbeschränkung: Nur noch bis zu fünf Menschen oder Angehörige von höchstens zwei Haushalten dürfen sich treffen, egal ob zu Hause, im Freien oder im Lokal.

Feiern und Veranstaltungen: Große Partys und Feiern sollen in den kommenden Tagen unterbleiben: In Gebäuden können private Feste wie Geburtstage oder Hochzeiten mit bis zu 25 Menschen gefeiert werden, aber nur, wenn der Gastgeber ein Schutz- und Hygienekonzept vorweisen kann. Unter freiem Himmel sind bis zu 50 Gäste erlaubt.

Maskenpflicht: Von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr gilt in Teilen der Innenstadt Maskenpflicht. Kinder bis sechs Jahre sind von der Pflicht befreit.

Maskenpflicht gilt in der Innenstadt an folgenden Orten: Altstadt-Fußgängerzone einschließlich Schützenstraße, Stachus und Marienplatz, der Sendlinger Straße einschließlich Sendlinger-Tor-Platz, am Viktualienmarkt und auf den Gehwegen im Tal.

Alkoholverbot: Am Wochenende ist zudem der nächtliche Alkoholkonsum an beliebten Treffpunkten wie dem Gärtnerplatz verboten.

Neue Corona Regeln in Bayern: Das gilt im Freistaat bei Bußgeld, Maskenpflicht und Feiern

Bayern neue Regeln beschließen. Kern der Vereinbarungen sind höhere Bußgelder bei falschen Angaben auf Listen zur Kontaktverfolgung und Obergrenzen bei Teilnehmern von privaten Feiern. Nach dem Beschluss von Bunde und Ländern für neue Corona Regeln am Dienstag will am Donnerstag auchbeschließen. Kern der Vereinbarungen sind höherebei falschen Angaben auf Listen zur Kontaktverfolgung und Obergrenzen bei Teilnehmern von privaten Feiern.

Corona in Bayern: Söder schließt Grenzschließungen zu Österreich aus

Die Grenzen zu Österreich sollen trotz Corona-Pandemie offen bleiben. Das berichtet der Münchner Merkur. Zu den Prioritäten sollte auch gehören, dass die Grenzen offen bleiben“, soll Söder gesagt haben. Der bayrische Ministerpräsident soll außerdem ein Treffen mit dem österreichischen Kanzler Kurz angekündigt haben.