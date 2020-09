Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag mehr als 400 Neuinfektionen für Bayern.

Auch die Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Bayern zeigen einen Anstieg.

Ein Kreis in Bayern liegt über dem Grenzwert für Einschränkungen.

Corona Zahlen in Bayern: So sehen die Fallzahlen laut LGL aus

Das Bayrische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldete am Dienstag wieder steigende Corona-Zahlen in Bayern. Diese unterscheiden sich von denen des RKI aufgrund von Verzögerungen bei der Meldung.

Diese Zahlen meldet das LGL am Dienstag:

Zahl der Infizierten: 67.818

Zahl der Toten: 2.662

Zahl der Genesenen: 59.670

RKI Zahlen in Bayern:So viele Infizierte und Neuinfektionen meldet das RKI

RKI gibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Dashboard aus. Nach Angaben dieses Dashboard hat Bayern die zweit meisten Coronainfektionen aller Bundesländer in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat mit 69.284 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten. Bayern belegt mit 67.863 den zweiten Platz. In Dasgibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus für Bundesländer und Landkreise in einemaus. Nach Angaben dieseshat Bayern die zweit meistenaller Bundesländer in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat mit 69.284 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten. Bayern belegt mit 67.863 den zweiten Platz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie 49.2078 Fälle nachgewiesen worden (Stand 29.09., 0:00 Uhr).

So sehen die Zahlen für Bayern am Dienstag im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 67.763

zahl der Neuinfektionen: 407

Zahl der Toten: 2664

Zahl der Genesenen: 60.000

Fälle pro 100.000 Einwohner: 518,2

Corona-Hotspots in Bayern: Dingolfing Landau über Grenzwert - So ist die Lage in München

München, Würzburg und Garmisch-Partenkirchen zahlreiche Hotspots in Bayern gab, ist nun Dingolfing-Landau nur ein Kreis über dem bundesweit geltenden Nachdem es in den letzten Wochen mitundzahlreiche Hotspots in Bayern gab, ist nun Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den meisten Städten und Kreisen über dem Grenzwert. Am Dienstag liegt mitnur ein Kreis über dem bundesweit geltenden Grenzwert von eine 7-Tage-Inzidenz von 50 . Dort liegt der Wert bei 57,2 (Stand 29.09, 0:00 Uhr). Die Stadt München überschreitet mit einer 7-Tage-Inzidenz von 37,9 den in Bayern geltenden Frühwarnwert.

Nur noch ein Kreis in Bayern leuchtet rot, weil er den Grenzwert überschreitet.

© Foto: Screenshot RKI Dashboard.

Neue Corona Regeln in Bayern: Diese Maßnahmen beschließen die Städte

Erreicht eine Stadt in Bayern den Grenzwert können neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen werden. Welche ist jedoch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die Regeln werden in Absprache mit den Gesundheitsbehörden angepasst:

In Rosenheim und Landshut gelten Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur Gruppen bis fünf statt zehn Personen in der Öffentlichkeit oder in Gaststätten treffen.

In Landshut gilt zudem eine Maskenpflicht im Unterricht auch für Schüler der Grundschule.

In Rosenheim sollen die bereits am 25. August in Kraft getretenen Beschränkungen. Dort sind Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen begrenzt worden.

Memmingen will keine neuen Regeln einführen, weil es sich bei den neuen Fälle fast ausschließlich um Reiserückkehrer handle.

In München ist nach Überschreiten des Frühwarnwerts ein nächtliches Alkoholverbot für den öffentlichen Raum beschlossen worden.