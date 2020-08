München gilt nach einem nächtliches Alkoholverbot für den öffentlichen Raum. Ingilt nach einem weiteren Anstieg der Corona-Zahlen von Freitag an einfür den öffentlichen Raum.

Corona aktuell: Warnwert in München überschritten

Der Warnwert von 35 Infizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen war am Freitag nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) überschritten und lag bei 35,27. „Damit tritt die Allgemeinverfügung in Kraft, die wir erlassen haben“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Corona Regeln Bayern: Das gilt nun in München

So sehen die Regeln in München im Detail aus:

Der Verkauf von Alkohol ist ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens verboten.

Zudem darf Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr konsumiert werden.

Ausnahmen gelten jeweils für den Ausschank in der Gastronomie und bei genehmigten Veranstaltungen.

Corona in Bayern: In diesen Städten gilt ein Alkoholverbot

Auch in anderen bayerischen Städten gibt es bereits Alkoholverbote im öffentlichen Raum. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte schon vor Wochen die Kommunen aufgefordert, den Erlass entsprechender Regelungen zu prüfen. In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt bereits verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.

RKI-Dashboard: So sehen die Corona-Zahlen für München aus

München mit einem 7-Tage-R-Wert von 31 nahe an der Grenze zum Frühwarnwert. So sehen die Zahlen für München aus (Stand 28.08.20, 0:00 Uhr): Laut Dashboard des RKI liegt auchmit einem 7-Tage-R-Wert von. So sehen die Zahlen für München aus (Stand 28.08.20, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 8518

Veränderung zum Vortag: +101

Zahl der Toten: 223

Veränderung zum Vortag: 0

Fälle pro 100.000 Einwohner: 578,9

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 31

Die Zahlen des RKI unterscheiden sich von denen der Stadt München, weil es bei der Meldung zu Verzögerungen kommen kann.

Steigende Corona-Zahlen: Stadt Rosenheim schränkt öffentliches Leben ein

Corona-Infektionen überschritten. Darauf hatte die Stadt mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens reagiert. Der Wert lag am Freitag bei 52,1. Am Wochenende lag er bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Die Stadt Rosenheim überschreitet seit Tagen den bundesweit geltenden 7-Tage-Grenzwert bei denüberschritten. Darauf hatte die Stadt mitreagiertDer Wert lag am Freitag bei. Am Wochenende lag er beigelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Corona-Zahlen: Stadt Rosenheim führt neue Beschränkungen ein

Deshalb gelten nun unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit.

Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden zu einem zweiten Test nach fünf bis sieben Tagen verpflichtet. Er ist Voraussetzung für die Aufhebung der häuslichen Quarantäne. Diese Anordnung gilt für Stadt und Landkreis Rosenheim.