Die Stadt Rosenheim hat erneut den bundesweit geltenden 7-Tage-Grenzwert bei den Corona-Infektionen überschritten, darauf hatte die Stadt mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens reagiert. Der Wert lag am Donnerstag bei 50,5. Am Wochenende lag er bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Corona-Zahlen: Stadt Rosenheim führt neue Beschränkungen ein

Deshalb gelten nun unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit.

Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden zu einem zweiten Test nach fünf bis sieben Tagen verpflichtet. Er ist Voraussetzung für die Aufhebung der häuslichen Quarantäne. Diese Anordnung gilt für Stadt und Landkreis Rosenheim.

Allen Reiserückkehrern aus dem Ausland, vor allem aus südosteuropäischen Ländern wird zudem dringend empfohlen, das kostenlose Testangebot in Anspruch zu nehmen.

Steigende Neuinfektionen: Oberbürgermeister ruft Bürger zu verantwortungsvollem Handeln auf

Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März sieht angesichts der neuerlich erhöhten Infektionszahlen die positiv Getesteten in einer besonderen Verantwortung: „Bitte halten Sie sich dringend an die geltenden Quarantäneregeln, auch wenn nicht wenige Infizierte, gerade jüngere Menschen, symptomfrei sind. Es geht um die Verantwortung für Ihre Mitmenschen." Der Oberbürgermeister bittet speziell auch die städtische Gastronomie, auf die Einhaltung der geltenden Hygieneschutzkonzepte zu achten. Deren Einhaltung werde angesichts der steigenden Infektionszahlen ab sofort intensiver überwacht, so der städtische Ordnungsdezernent Herbert Hoch.

RKI-Dashboard: So sehen die Corona-Zahlen für Rosenheim aus

Laut RKI-Dashboard liegt Rosenheim mit einem 7-Tage-R-Wert von 50,5 deutlich über der Grenze. So sehen die Zahlen für Rosenheim aus (Stand 27.08.20, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 608

Veränderung zum Vortag: +10

Zahl der Toten: 23

Veränderung zum Vortag: 0

Fälle pro 100.000 Einwohner: 960,1

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 50,5

Auch im Kreis Kelheim (31,9), im Kreis Ebersberg (28,8), im Kreis Neumark in der Oberpfalz (32,2), in der Stadt Straubing (27,2) und im Kreis Ingolstadt (27,7) drohen aufgrund der erhöhten Werte von Neuinfektionen neue Beschränkungen.

Heilbronn über kritischem Wert - Erstmals wieder Vorwarnstufe in Baden-Württemberg

Zum ersten mal seit Monaten ist nach Medienberichten in Baden-Württemberg die kritische Marke für Corona-Neuinfektionen überschritten worden. Nach Informationen des SWR gilt deshalb in der Stadt Heilbronn nun eine Vorwarnstufe.

RKI-Zahlen: Sieben-Tage-R-Wert in Heilbronn über kritischer Marke

In Heilbronn liegt nach Information des RKI Dashboards der 7-Tage-R-Wert bei 38,9 und damit über der Marke von 35, die eine Vorwarnstufe auslöse. Der 7-Tage-R-Wert gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben.

Hohe Corona-Zahlen in Heilbronn: Neuinfektionen in Zusammenhang mit Reiserückkehrern

Die hohe Zahl an Neuinfektionen sei nach Informationen des Landratsamtes auf Reiserückkehrer zurückzuführen, berichtete der SWR. Die Entwicklung habe sich bereits in den vergangenen Tage abgezeichnet. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hatte sich bereits am Wochenende eingeschaltet. Lucha habe am Samstag mit dem Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) telefoniert und ihn über die Infektionslage informiert, sagte am Sonntag dem SWR ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.

Der Gesundheitsminister hätte angekündigt, dass die Tests in Heilbronn nun ausgeweitet werden. Lucha appellierte an die Heilbronner, vorsichtig zu sein.

RKI-Dashboard: So sehen die Corona-Zahlen für München aus

Laut Dashboard des RKI liegt auch München mit einem 7-Tage-R-Wert von 30 nahe an der Grenze zum Frühwarnwert. So sehen die Zahlen für München aus (Stand 27.08.20, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 8417

Veränderung zum Vortag: +99

Zahl der Toten: 223

Veränderung zum Vortag: 0

Fälle pro 100.000 Einwohner: 572,0

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 30

Corona in München: Alkoholverbot bei steigenden Zahlen beschlossen

Aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen in München wollen Politiker mit Maßnahmen gegensteuern. Steigen die Corona-Zahlen auf den kritischen Wert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen, ist der Verkauf von Alkohol ab 21 Uhr verboten, teilte die Stadt am Dienstag mit. Zudem sei der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr dann nicht mehr erlaubt.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag in der Landeshauptstadt am Montag bei knapp 30. Die Zahlen waren zuletzt stetig gestiegen. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre mit einem Erreichen der nun ausgegebenen Schwelle für ein Alkoholverbot in den kommenden Tagen zu rechnen.

Die Entscheidung sei ihnen allen nicht leichtgefallen, teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit. „Es geht aber in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden.“