Corona in München: Clubbetreiber schlagen Alarm

Münchner Clubbetreiber machen sich Sorgen um ihre Existenz. In einem Interview gegenüber der Franz Rauch (55, „P1“), Hans-Georg Stocker (54, „Backstage“) und Mathias Scheffel (55, „Pacha“) zu Wort. „Die einzige Hoffnung, die wir im Moment haben, ist ein Impfstoff. Sonst sind wir bald alle pleite,“ sagt Rauch. Sie fordern eine Testphase von vier Wochen mit einer Öffnung der Clubs. Unkontrollierte Exzesse am Gärtnerplatz und anderen Hotspots habe es bei geöffneten Clubs nicht gegeben - so die Betreiber. Mathias Scheffel will sogar den Rechtsweg beschreiten, um seinen Club zu retten. Er verklagt einige Ministerien Bayerns. Diemachen sich Sorgen um ihre Existenz. In einem Interview gegenüber der Bild melden sich(55, „P1“),(54, „Backstage“) und(55, „Pacha“) zu Wort. „Die einzige Hoffnung, die wir im Moment haben, ist ein. Sonst sind wir bald alle pleite,“ sagt Rauch. Sie fordern eine Testphase von vier Wochen mit einer Öffnung der Clubs. Unkontrollierte Exzesse amund anderen Hotspots habe es bei geöffneten Clubs nicht gegeben - so die Betreiber. Mathias Scheffel will sogar den Rechtsweg beschreiten, um seinen Club zu retten. Er verklagt einige Ministerien Bayerns.

Reiserückkehrer und private Feiern: Stadt Rosenheim überschreitet Corona-Grenzwert

Corona-Infektionen überschritten und reagiert mit Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Der Wert habe am Wochenende bei 53,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner gelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur der Frühwarnwert für Bayern von 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens. In Bayern war Rosenheim am Wochenende trauriger Vorreiter: Die Stadt hat am Wochenende den 7-Tage-Grenzwert bei denüberschritten und reagiert mitDer Wert habe am Wochenende beigelegen, teilte die Stadt am Montag mit. Damit ist nicht nur dervon 35 Neuinfektionen überschritten, sondern auch die von Bund und Ländern vereinbarte Schwelle für verschärfte Beschränkungen des öffentlichen Lebens.

Corona-Zahlen: Stadt Rosenheim führt neue Beschränkungen ein

Die Stadt reagierte, sodass nun unter anderem stärkere Beschränkungen für private Veranstaltungen und für Gruppen in der Öffentlichkeit gelten. Im Detail:

Etwa dürfen nur noch maximal 50 Menschen an nicht öffentlichen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen teilnehmen, unter freiem Himmel sind höchstens 100 Leute zugelassen.

In der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch Mitglieder eines Hausstands oder maximal fünf Menschen in Gruppen aufhalten.

Reiserückkehrer aus Risikogebieten werden zu einem zweiten Test nach fünf bis sieben Tagen verpflichtet. Er ist Voraussetzung für die Aufhebung der häuslichen Quarantäne. Diese Anordnung gilt für Stadt und Landkreis Rosenheim.

Allen Reiserückkehrern aus dem Ausland, vor allem aus südosteuropäischen Ländern wird zudem dringend empfohlen, das kostenlose Testangebot in Anspruch zu nehmen.

RKI-Dashboard: So sehen die Corona-Zahlen für München aus

München mit einem 7-Tage-R-Wert von 30 nahe an der Grenze zum Frühwarnwert. So sehen die Zahlen für München aus (Stand 27.08.20, 0:00 Uhr): Laut Dashboard des RKI liegt auchmit einem 7-Tage-R-Wert von. So sehen die Zahlen für München aus (Stand 27.08.20, 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 8417

Veränderung zum Vortag: +99

Zahl der Toten: 223

Veränderung zum Vortag: 0

Fälle pro 100.000 Einwohner: 572,0

Fälle letzte 7 Tage pro 100.000 Einwohner: 30

Corona in Bayern: Diese Landkreise kratzen am Frühwarnwert

Neben der in ganz Deutschland geltenden Grenze von einem 7-Tage-R-Wert von 50, gibt es in verschiedenen Bundesländern unterschiedliche Grenzwerte. In Bayern wird der Grenzwert mit Frühwarnwert bezeichnet.er liegt bei 35.

Diese Städte und Landkreise sind nah am Überschreiten des Grenzwerts:

Kreis Kelheim (31,9)

Kreis Ebersberg (28,8)

Stadt Ingolstadt (27,7)

Stadt Straubing (27,2)

Dort drohen aufgrund der erhöhten Werte von Neuinfektionen neue Beschränkungen.

Corona in München: Alkoholverbot bei steigenden Zahlen beschlossen

hohen Zahl an Neuinfektionen in Corona-Zahlen auf den kritischen Wert von 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner über einen Zeitraum von sieben Tagen, ist der Verkauf von Alkohol ab 21 Uhr verboten, teilte die Stadt am Dienstag mit. Zudem sei der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr dann nicht mehr erlaubt. Aufgrund derin München wollen Politiker mit Maßnahmen gegensteuern. Steigen dieauf den kritischen Wert vonüber einen Zeitraum von sieben Tagen, ist der Verkauf von Alkohol ab 21 Uhr verboten, teilte die Stadt am Dienstag mit. Zudem sei der Konsum von Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr dann nicht mehr erlaubt.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag in der Landeshauptstadt am Montag bei knapp 30. Die Zahlen waren zuletzt stetig gestiegen. Sollte diese Entwicklung anhalten, wäre mit einem Erreichen der nun ausgegebenen Schwelle für ein Alkoholverbot in den kommenden Tagen zu rechnen.

Die Entscheidung sei ihnen allen nicht leichtgefallen, teilte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit. „Es geht aber in Zeiten der Pandemie zuallererst um den Schutz der Bevölkerung und darum, noch wesentlich belastendere Maßnahmen möglichst zu vermeiden.“

Corona in München: „Angesichts der Zahlen müssen wir handeln“

Stadtrat Christian Vorländer (SPD) teilte zum Beschluss mit, sie hätten Verständnis für alle, die sich derzeit unter freiem Himmel treffen wollten. „Aber angesichts der steigenden Corona-Zahlen müssen wir handeln.“

In den vergangenen Wochen war es an zentralen Plätzen in der Stadt und an der Isar regelmäßig zu ausufernden nächtlichen Feiern gekommen. Ein Schwerpunkt lag am Gärtnerplatz. Die Stadt hatte deshalb einen runden Tisch eingerichtet, auch da die Klagen der Anwohner immer lauter wurden. Der Beschluss fiel nun in Absprache mit den Stadtratsfraktionen.

Corona in Bayern: Söder unterstützt Münchens Pläne für Einschränkungen

Rückendeckung kam nach von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Er begrüßte die Entscheidung der Stadt München. Der Oberbürgermeister habe seine volle Unterstützung, schrieb er am Dienstag auf Twitter. „Leider nehmen Unvernunft und Leichtsinn zu.“

Auch in anderen Städten gibt es bereits Alkoholverbote. So ist es in Bamberg und Nürnberg in Teilen der Altstadt verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen. In Augsburg schließt der Verkauf von Alkohol früher als sonst und Glasflaschen sind laut einem Sprecher in der Innenstadt verboten.