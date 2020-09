Das RKI meldet am Dienstag über 500 Neuinfektionen in NRW

Zwei Städte überschreiten den Grenzwert für Maßnahmen.

Corona Zahlen NRW: Diese Fallzahlen meldet das Gesundheitsamt in Nordrhein-Westfalen

Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) in NordrheinWestfalen gibt täglich die Fallzahlen der Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung von denen des RKI.

Diese Zahlen meldete das MAGS am Dienstag:

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 69.282

Zahl der Toten: 1867

Zahl der Genesenen: 62.052

7-Tage-Inzidenz: 18,9

RKI Zahlen für NRW: So viele Neuinfektionen gibt es in Nordrhein-Westfalen

RKI gibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Dashboard aus. Nach Angaben dieses Dashboard hat Nordrhein-Westfalen hat mit 69.284 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten Corona-Fälle. Bayern belegt mit 67.863 den zweiten Platz. In Dasgibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus für Bundesländer und Landkreise in einemaus. Nach Angaben dieseshat Nordrhein-Westfalen hat mit 69.284 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten Corona-Fälle. Bayern belegt mit 67.863 den zweiten Platz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie 49.2078 Fälle nachgewiesen worden (Stand 29.09., 0:00 Uhr).

So sehen die Zahlen für NRW am Dienstag im Detail aus:

Zahl der Infizierten: 69.284

zahl der Neuinfektionen: 564

Zahl der Toten: 1.867

Zahl der Genesenen: 61.200

Fälle pro 100.000 Einwohner: 386,4

Corona NRW: Hamm und Remscheid weiter über Grenzwert für neue Regeln

In Nordrhein-Westfalen überschreiten zwei Städte den Grenzwert.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

So hoch sind die Werte in den Städten in NRW (Stand 29.09, 0:00 Uhr):

Die Stadt Hamm weist mit einem 7-Tage-Inzidenz wert von 98,3 den höchsten Wert aller Städte und Kreise in Deutschland auf.

Auch Remscheid liegt mit 65,8 über dem Grenzwert.

Gelsenkirchen weist einen Wert von 39,5 auf, was zwar unter dem Grenzwert für neue regeln liegt, aber über einer 7-Tage-Inzidenz von 35, die als Vorwarnstufe gilt.