Demo in München: Querdenker mobilisieren Corona-Kritiker im Internet

auf Internetseiten und in Chatgruppen der Corona-Kritiker für die Demo mobilisiert. Das Kreisverwaltungsreferat bestätigte der Zeitung, dass eine Kundgebung mit 5000 Personen angemeldet worden sei. Darüber hinaus sei ein Protestzug mit 500 Personen geplant. Über die Route solle im Lauf der Woche entschieden werden. Als Redner werde auch der Gründer der Bewegung „Querdenken 711“, Michael Ballweg, aus Stuttgart auftreten. Er gilt als einer der Hauptakteure bei der Organisation der Nach Angaben der SZ werde bereitsfür die Demo mobilisiert. Das Kreisverwaltungsreferat bestätigte der Zeitung, dass eineangemeldet worden sei. Darüber hinaus sei eingeplant. Über die Route solle im Lauf der Woche entschieden werden. Als Redner werde auch derMichael Ballweg, aus Stuttgart auftreten. Er gilt als einer der Hauptakteure bei der Organisation der Coronademos in Deutschland.

Querdenken 711 plant für 3. Oktober Demonstration in Konstanz

Stuttgarter Initiative Querdenken 711 will am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Eine Demo in Berlin sei nicht geplant, sagte Organisator Michael Ballweg am Mittwoch im Diewill am Tag der Deutschen Einheit in Konstanz gegen die Corona-Politik demonstrieren. Einesei nicht geplant, sagte Organisator Michael Ballweg am Mittwoch im Deutschlandfunk . Am Samstag hatten sich Zehntausende Menschen in Berlin versammelt, um gegen staatliche Corona-Auflagen zu protestieren. Darunter waren auch größere Gruppen von sogenannten Reichsbürgern.

Mit der Demo am 3. Oktober im Süden Baden-Württembergs will die Bewegung nach Angaben von Ballweg Extremisten aus dem Weg gehen. „Um es den Beobachtern leichter zu machen, haben wir eine räumliche Trennung vorgenommen. Auf unseren Demonstrationen waren sowieso nur wenige Extremisten. Ich hoffe, dass die Extremisten in Berlin bleiben“, sagte Ballweg am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Konstanzer Ableger von Querdenken plant Menschenkette

Ein Konstanzer Ableger der Stuttgarter Initiative plant am Tag der Deutschen Einheit mehrere Menschenketten mit insgesamt bis zu 250.000 Teilnehmern. Das Motiv sei, die wegen der Corona-Politik entzweiten Menschen wieder zusammenzubringen, sagte Organisator Gerry Mayr am Mittwoch. Die Haltung zu den aus seiner Sicht unverhältnismäßigen Corona-Einschränkungen vergifte Familien und Freundschaften. Es gelte, die Lebensfreude wieder zu erlangen, die dem Schutz weniger geopfert worden sei. Zuvor hatte der Südwestrundfunk darüber berichtet.

Demo in Konstanz: Oberbürgermeister mahnt Maskenpflicht und Abstandregeln an