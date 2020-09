Fußballmannschaft fast komplett positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Corona-Hotspots befinden sich in Deutschland tendenziell in den südlichen Bundesländern. Doch auch der Kreis Cloppenburg in Niedersachsen kämpft mit steigenden Coronazahlen. Dort ist einefast komplett positiv auf dasgetestet worden.

Corona in Löningen: Fußballmannschaft mit Coronavirus infiziert

Beim SV Evenkamp aus Löningen ist nach Informationen des NDR fast die gesamte erste Herrenmannschaft mit dem Coronavirus infiziert. Der Trainer und zehn Spieler sollen positiv getestet worden sein. Lediglich der Torwart, ein Verteidiger und einige Einwechselspieler sind virusfrei, sagte Mannschaftsbetreuer Paul Schnieders nach NDR-Informationen.

Nach aktuellem Stand der Erkenntnisse hatte ein Spieler den Rest der Mannschaft angesteckt. Bisher sei die Krankheit bei allen milde verlaufen. Dennoch hat der Fall weitere Auswirkungen. Eine Mannschaft, gegen die der SV Evenkamp vor einer Woche gespielt hatte, muss laut dem Bericht nun in Quarantäne.

Corona im Kreis Cloppenburg: Landrat will Fußball-Training einschränken

Landrat Johann Wimberg appelliert laut einer Miteilung des Landratsamtes Cloppenburg dringend an die Sportvereine, die Hygienekonzepte der Fachverbände strikt einzuhalten. Außerdem hat jede Person physische Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zu den Mitgliedern des eigenen Hausstandes gehören, auf das Notwendige zu beschränken. Darüber hinaus appelliert der Landkreis Cloppenburg an die Sportvereine, den Sport- und Trainingsbetrieb für 14 Tage einzustellen. Die Lage spitzt sich im Landkreis Cloppenburg und insbesondere im Alten Amt Löningen zu. Dies kann bei einer weiter voranschreitenden Entwicklung dazu führen, dass der Landkreis Cloppenburg Einschränkungen im öffentlichen Leben anordnen muss.

Corona im Kreis Cloppenburg: So hoch sind die Zahlen im Landkreis

Das Landrastamt Cloppenburg teilte am Montag die Zahlen mit den aktuell Infizierten mit:

Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Montag, 14. September, 12.30 Uhr, auf 356 gestiegen.

Es liegen 31 neue positive Testergebnisse vor.

Da zeitgleich eine Person genesen ist, zählt der Landkreis derzeit 75 aktuelle Coronafälle.

Die Zahlen steigen durch den Ausbruch bei der Fußballmannschaft sprunghaft an.

Corona im Kreis Cloppenburg: Regeln für Schulen werden verschärft - Unterricht fällt aus

Die neuen positiven Testergebnisse sind in der Stadt Löningen deutlich um 21 Fälle gestiegen. Am Copernicus Gymnasium Löningen haben sich zwei Schüler infiziert. Der Präsenzunterricht in den Jahrgängen 9,12, und teilweise 7 findet heute nicht statt. Ab Montagmorgen besteht zudem für die nächsten zwei Wochen nicht nur eine Maskenpflicht auf dem Schulgelände, sondern auch eine Maskenpflicht im Unterricht. Diese gilt sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrerinnen und Lehrer. Des Weiteren entfallen die Elternabende für die Jahrgänge 7, 9, 11 und 12 in dieser Woche.

An der Realschule Löningen wurde eine Lehrerin positiv getestet. Auch hier besteht ab sofort auch für den Unterricht eine Maskenpflicht, die anstehenden Elternabende der Klassen 5 bis 8 wurden abgesagt und der Schwimmunterricht fällt aus. Außerdem hat sich ein Lehrer an der Grundschule Essen mit dem Coronavirus infiziert.

Im Kindergarten St. Marien in Löningen wurde ebenfalls eine Person positiv getestet. 51 Kinder und 9 Erzieher befinden sich in Quarantäne. Für das Altenpflegeheim Lastrup gilt ab sofort ein Besuchsverbot, da sich auch dort eine Person infiziert hat. Die Bewohner und Mitarbeiter werden abgestrichen.