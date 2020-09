7-Tage-Inzidenz in Cloppenburg: Kreis überschreitet Grenzwert

Im Landkreis Cloppenburg in Niedersachsen ist am Freitag ein wichtiger Grenzwert bei den Corona-Infektionen überschritten worden. In den vergangenen sieben Tagen seien auf 100.000 Einwohner 61,5 neue Infektionen bekanntgeworden, teilte das Sozialministerium in Hannover mit. Ab einer sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 müssen verstärkte Infektionsschutzmaßnahmen eingeleitet werden.

Corona-Regeln Cloppenburg: Diese Einschränkungen könnten drohen

Das Überschreiten dieser kritischen Marke kann zu Einschränkungen bei privaten oder beruflichen Reisen in Gebiete außerhalb des Landkreises Cloppenburg führen, teilte das Landratsamt in Cloppenburg am Donnerstag mit. Auch die Ausübung des Berufs außerhalb des Landkreises könnte für Pendler ein Problem darstellen. Bei Zweifeln sollte der Arbeitgeber befragt werden. Bürgerinnen und Bürger, die sich auf einer Reise befinden oder eine Reise planen, sollten sich unbedingt über die Bestimmungen am Zielort erkundigen.

Corona im Kreis Cloppenburg: So hoch sind die Zahlen im Landkreis

Das Landrastamt Cloppenburg teilte am Donnerstag die Zahlen mit den aktuell Infizierten mit:

Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 17. September, 13.30 Uhr, auf 404 gestiegen.

Es liegen 15 neue positive Testergebnisse vor.

Da zeitgleich eine Person genesen ist, zählt der Landkreis derzeit 117 aktuelle Coronafälle.

aktuellen Zahlen für die Städte und Gemeinden im Kreis in einem Löningen mit 60 bestätigten Fällen und 177 Personen in Quarantäne mit Abstand die meisten Fälle hat. Das Landratsamt gibt diein einem Dashboard aus. Die Karte zeigt, dassmitundmit Abstand die meisten Fälle hat.

Die Karte zeigt die Verteilung der Fälle im Landkreis.

© Foto: Screenshot Dashboard Landratsamt Löningen.

Corona-Zahlen in Cloppenburg: Ausbrüche in Schulen und Fußballverein in Löningen

komplette Fußballmannschaft samt Trainer positiv getestet worden, es gab nach Angaben des Kreises auch Fälle in einem Altenheim und in Schulen. Der Anstieg im Landkreis geht vor allem auf Ausbrüche in der Stadt Löningen zurück. Dort war vergangene Woche fast eineworden, es gab nach Angaben des Kreises auch Fälle

Corona-Regeln im Kreis Cloppenburg: Diese Regeln gelten nach dem Ausbruch an Schulen

Das Landratsamt im Kreis Cloppenburg hat bereits nach dem Corona-Ausbruch in Löningen Einschränkungen beschlossen. So sehen die Regeln im Detail aus:

sämtliche öffentliche und private Sportanlagen sowie Sport- und Turnhallen im gesamten Landkreis sind bis zum 30. September für den Vereins- und Freizeitsport gesperrt.

Ausgenommen von dem Verbot sind die Ausübung des Schulsports sowie die Ausübung des Schwimmsports in öffentlichen Schwimmbädern.

Ausgenommen von dem Verbot sind auch Sportarten, die bisher ausschließlich kontaktlos ausgeübt wurden und bei der bisher zu jeder Zeit ein Abstand von zwei Metern zwischen den sportausübenden Personen eingehalten wurde.