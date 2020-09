Corona-Zahlen für München: So viele Neuinfektionen gibt es in der Stadt

Nach Informationen der Stadt München kommt die Infektionstätigkeit in der bayrischen Hauptstadt nicht zur Ruhe. Das sind die Zahlen im Detail (Datenstand 16.09., 23.59 Uhr):

Zahl der Infizierten: 10.311

Zahl der Neuinfektionen: 151

Zahl der Genesenen: 8726

Zahl der Toten:223

7-Tage-Inzidenz: 47,64

Corona in München: Stadt spreng Grenzwert für Bayern

7-Tage-Inzidenz für München liegt am Donnerstag bei 47,64. Damit überschreitet die Stadt den in Bayern geltenden Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner über die letzten sieben Tage. Ab dieser Marke können Städte in Bayern Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschließen. Mit 47,64 liegt der Wert zudem gefährlich nahe am Diefür München liegt am Donnerstag bei 47,64. Damit überschreitet die Stadt den in Bayern geltenden Frühwarnwert vonAb dieser Marke können Städte in Bayernbeschließen. Mit 47,64 liegt der Wert zudem gefährlich nahe am bundesweit geltenden Grenzwert von 50.

Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, für München liegt bei 1,6 – das bedeutet, dass statistisch gesehen 100 Infizierte 160 Menschen neu anstecken. Je deutlicher die Reproduktionszahl über 1 liegt, umso schneller breitet sich das Coronavirus aus. Je weiter sie unter 1 sinkt, umso weniger Neuinfektionen sind zu erwarten.

Corona-Maßnahmen in München: Fußball-Bundesliga-Spiel ohne Zuschauer im Stadion

steigenden Corona-Infektionszahlen in der Landeshauptstadt. Davor war noch auf 7500 Fans in der Allianz Arena gehofft worden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem „falschen Signal“ und verwies auf aktualisierte Corona-Werte des Robert Koch-Instituts. Beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke 04 dürfen am Freitagabend nun doch keine Zuschauer dabei sein. Das entschied die Stadt München am Donnerstag mit Verweis auf diein der Landeshauptstadt. Davor war noch aufworden. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach in einer Mitteilung von einem „falschen Signal“ und verwies auf aktualisierte Corona-Werte des Robert Koch-Instituts.

Corona-Regeln in München: Stadt verhängt Alkoholverbot auf Theresienwiese

Um auf die steigende Zahl an Neuinfektionen zu reagieren hat München Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Infektionen beschlossen. Nach der Stadt gilt für das kommenden Wochenende ein Alkoholverbot. Auf der Theresienwiese darf von Samstag 9 Uhr morgens bis 6 Uhr am Sonntag kein Alkohol konsumiert werden. Damit möchte die Stadt Ersatzfeiern für die abgesagte Eröffnung des Oktoberfestes vorbeugen.

Das Verbot gilt nach Angaben der Stadt München auch für andere Orte in der Stadt:

Baldeplatz

Gärtnerplatz

Gerner Brücke

Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke

Wedekindplatz

An diesen Orten draf von 23 uhr bis 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr im öffentlichen Raum konsumiert werden, einzige Ausnahmen sind die Freischankflächen der Gastronomie und genehmigte Veranstaltungen. Es darf in einem klar definierten weiteren Umfeld um die benannten Hotspots von 21 Uhr bis 6 Uhr des Folgetages keinerlei Alkohol mehr verkauft werden, einzige Ausnahmen sind der Ausschank zum unmittelbaren Konsum vor Ort in der Gastronomie und auf genehmigten Veranstaltungen.

Alkoholverbot in München: Regeln gelten auch für Demonstrationen

Das Alkoholverbot gelte auch für drei auf der Theresienwiese angemeldete Demonstrationen, hieß es in einer Mitteilung der Stadt. Darunter sind zwei Kundgebungen zum Thema Tradition und Brauchtum sowie ein Demozug des Netzwerks Klimaherbst unter dem Titel „Wiesneinzug der Möglichkeiten“. Die Organisatoren hatten angekündigt, dass es auch Bier geben werde.

Normalerweise hätte am Samstag um 12.00 Uhr der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf der Theresienwiese das erste Fass Bier angestochen und die Wiesn eröffnet - für gut zwei Wochen wäre Gerstensaft in Strömen geflossen: Rund sieben Millionen Liter werden bei dem Fest getrunken.

Corona-Regeln in Bayern: Diese Einschränkungen beschließen die Städte

Erreicht eine Stadt in Bayern den Grenzwert können neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen werden. Welche ist jedoch von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Die Regeln werden in Absprache mit den Gesundheitsbehörden angepasst:

In Rosenheim und Landshut gelten Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur Gruppen bis fünf statt zehn Personen in der Öffentlichkeit oder in Gaststätten treffen.

In Landshut gilt zudem eine Maskenpflicht im Unterricht auch für Schüler der Grundschule.

In Rosenheim sollen die bereits am 25. August in Kraft getretenen Beschränkungen. Dort sind Teilnehmerzahlen von Veranstaltungen begrenzt worden.

Memmingen will keine neuen Regeln einführen, weil es sich bei den neuen Fälle fast ausschließlich um Reiserückkehrer handle.

In München ist nach Überschreiten des Frühwarnwerts ein nächtliches Alkoholverbot für den öffentlichen Raum beschlossen worden.

Würzburg hat den Konsum von Alkohol auf der alten Mainbrücke an Wochenenden eingeschränkt. Zudem gilt eine schärfere Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen. Am Montag hat die Stadt zudem die Kontaktbeschränkungen weiter verschärft.

Diese Städte in Bayern sprengen den Grenzwert:

In Bayern gibt es besonders viele Städte und Kreise mit einer hohen Zahl an Neuinfektionen. Diese Städte und Kreise sprengen die Grenzwerte:

Die Kreis Garmisch-Partenkirchen hat mit 56,5 erneut viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in der letzten Woche in Bayern. Dort hatte eine Reiserückkehrerin in Bars zahlreiche andere Menschen angesteckt.

Die Stadt Würzburg weist mit 66,5 ebenfalls einen hohen Wert auf. Dort sind bereits Einschränkungen beschlossen worden. ein Gymnasium wurde geschlossen.

Auch der Kreis Würzburg liegt mit 37,1 mittlerweile über dem Grenzwert für Bayern.

Die Stadt Kaufbeuren ist mit einer 7-Tage-Inzidenz von 52,4 ebenfalls stark betroffen.

Auch der Kreis Kulmbach hat mit einer 7-Tage-Inzidenz von 52,9 den bundesweit geltenden Grenzwert überschritten. Vor einer Woche galt der Kreis noch als coronafrei.

Die Stadt Passau hat am Mittwoch den Frühwarnwert ebenfalls überschritten. Dort lag die 7-Tage-inzidenz bei 36,2. Die Stadt diskutiert Maßnahmen.

Die Stadt München ist mit 47,6 wieder weit über dem für Bayern geltenden Frühwarnwert von 35 gerutscht.

Rosenheim liegt mit 33,2 unter allen Grenzwerten. Dieser lag in der vergangenen Woche allerdings noch weit jenseits der 50.

Memmingen, Landshut, Ingolstadt und Straubing lagen am Donnerstag unter allen Grenzwerten. Dort lagen die Zahlen in der vergangenen Woche jenseits der Grenzwerte.

So sehen die RKI-Zahlen für ganz Bayern aus

Laut Angaben des RKI steigen die Infektionszahlen in ganz Bayern an. Mit 63.632 hat der Freistaat im Vergleich zu anderen Bundesländern die die meisten nachgewiesenen Fälle

Zahl der Infizierten: 63.632

Zahl der Neuinfektionen: 823

Zahl der Toten: 2647