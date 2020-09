Im Kreis Leer in Ostfriesland wird nach dem Corona-Ausbruch in einem Restaurant im Mai wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Bei einer Feier sollen sich mehr als 30 von 50 Gästen infiziert haben, zwei von ihnen starben später an Corona. Nun wollen Polizei und Staatsanwaltschaft der Sache auf den Grund gehen und alle damals Anwesenden als Zeugen vorladen. Der Verdacht richte sich aktuell gegen unbekannt, so eine Sprecherin

250 Menschen befinden sich in Quarantäne. Laut lokalen Medien handelt es sich um den stärksten Anstieg seit Beginn der Corona-Pandemie. Corona Cloppenburg aktuell Komplette Fußballmannschaft in Löningen mit dem Coronavirus infiziert Cloppenburg Unterdessen steigen die Corona-Zahlen im Landkreis Leer nach etlichen ruhigen Monaten wieder spürbar an. Zwölf neue Infizierte wurden allein am Donnerstag gemeldet, mehr alsbefinden sich in Quarantäne. Laut lokalen Medien handelt es sich um den stärksten Anstieg seit Beginn der Corona-Pandemie.

Corona bei Fußballmannschaften im Raum Leer und Cloppenburg