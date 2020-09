Corona in BW: Schule in Friedrichshafen schickt Schüler wegen Coronavirus nach Hause

Wie der SWR am Dienstag berichtete, gibt es an der Realschule St. Elisabeth bis Freitag keinen Präsenzunterricht. Es gäbe vier unterschiedliche Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in vier Klassen. Laut des Berichts müssen auch Lehrer in Quarantäne. Deswegen habe sich die Schule entschlossen, den Unterricht für eine Woche einzustellen. An fünf weiteren Schulen sollen zuletzt Corona-Fälle bekannt geworden sein.

Corona und Schule: So viele Schulen und Kitas im Bodenseekries waren geschlossen

Immer mehr Schulen müssen wegen Corona-Fällen schließen. Seit Schulbeginn nach den Sommerferien sind im Bodenseekreis nach Informationen des Landratsamtes diese Schulen geschlossen (Stand Montagmittag)

In insgesamt zwei Kindergärten mit je einer betroffenen Gruppe sind Fälle gemeldet worden.

Außerdem waren fünf Schulen mit insgesamt neun Klassen betroffen.

Betroffen in der Trägerschaft des Landkreises ist auch die Constantin-Vanotti-Schule am beruflichen Schulzentrum in Überlingen.

Corona BW aktuell: Zahl der Schulklassen in Quarantäne steigt

Nach Informationen des SWR sind Stand Freitag 49 Klassen aus 38 Schulstandorten in Baden-Württemberg in Quarantäne. Das teilte die Kultusministerin Susanne Eisenmann dem SWR mit. Nach Am Donnerstag seien es lediglich 17 Klassen gewesen. Am Wochenende waren weitere neue Fälle bekannt geworden, die dafür gesorgt haben, dass Schüler in Göppingen und Reutlingen

Corona Friedrichshafen: Bereits Ende Juli Schulen wegen Reiserückkehrerin geschlossen