Bodenseekreis, zu dem auch die Kreisstadt Friedrichshafen gehört, sind in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstag sieben weitere Menschen positiv auf das Geburtstagsparty vom vergangenen Wochenende zurück. Laut dem Im, zu dem auch die Kreisstadtgehört, sind in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstag sieben weitere Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet das Landratsamt für den Bodenseekreis in Friedrichshafen . Einer der neu aufgetretenen Fälle gehe dabei auch auf einevom vergangenen Wochenende zurück. Laut dem Robert Koch Institut (RKI) sind aktuell 330 Menschen infiziert, das sind 12 Corona-Fälle mehr als am Donnerstag.

Infektionen im Zusammenhang mit Party am Bodensee

Das Gesundheitsamt vermutete bereits am Donnerstag, dass der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus am Bodensee unter anderem im Zusammenhang mit der Geburtstagsparty am Wochenende steht. Demnach seien, Stand Donnerstag, „in diesem Zusammenhang bis jetzt insgesamt 16 Fälle zu verzeichnen.“

Schon Anfang der Woche hatte der SWR berichtet, dass 15 Corona-Fälle direkt oder indirekt mit der privaten Feier im Zusammenhang stünden. Es handle sich mehrheitlich um Schüler, aber auch Erwachsene. Auf der Veranstaltung sollen auch Reiserückkehrer aus osteuropäischen Corona-Risikogebieten gewesen sein.

Aktuellen Zahlen des RKI und des Landratsamts für den Bodenseekreis

Diese aktuellen Zahlen melden das Landratsamt und das Robert-Koch-Institut für den Bodenseekreis:

Insgesamt sind 330 Menschen positiv getestet worden

Das sind 12 mehr als am Vortag

Als aktuell infiziert gelten noch 31 Personen

Bisher gibt es 8 Todesfälle durch oder mit Covid-19

Pro 100.000 Einwohner gibt es 152 Corona-Fälle