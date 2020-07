Rundauf dassollen in Friedrichshafen noch ausstehen, nachdem in der Stadt am Bodensee mutmaßlich nach einer privaten Feier mindestens 15 Neuinfektionen gegeben hatte - zwölfund drei Erwachsene. Das berichtet der SWR auf seiner Homepage. Die Fälle sollen direkt oder indirekt mit der Party, die vor anderthalb Wochen stattgefunden haben soll, in Zusammenhang stehen.