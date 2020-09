Quarantäne-Regeln für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Die Stadt Memmingen im Allgäu verschärft nach der Überschreitung des Corona-Frühwarnwerts diefür

Corona-Zahlen steigen: 7-Tage-R-Wert überschritten

Nach Angaben einer Sprecherin vom Mittwoch gab es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen 38,76 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. „Fast alle sind Reiserückkehrer aus Risikogebieten“, sagte die Stadtsprecherin.

Corona-Regeln in Memmingen werden verschärft

Deshalb würden die Regeln nun verschärft:

Alle Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich demnach zunächst in häusliche Quarantäne begeben

Sie müssen sich nach mehreren Tagen erneut auf Corona testen lassen

unabhängig davon, ob sie sich im Ausland oder bei der Rückkehr schon einem Test unterzogen hatten.

Diese Regelung werde voraussichtlich auch dann in Kraft bleiben, wenn die Zahl der Infektionen wieder sinke, sagte die Stadtsprecherin.

Frühwarnwert in Bayern: So nah sind viele Landkreise am Grenzwert

Schon in der vergangenen Woche hatte die Stadt Rosenheim den bundesweit geltenden Grenzwert für die Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner überschritten. Der Wert lag am Freitag bei 52,1. Am Mittwoch 2. September war er nach Angaben des RKI auf 31,6 gesunken.

Diese Städte und Landkreise in Bayern nähern sich den Grenzwerten:

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (36,0)

Kreis Dillingen a.d. Donau (27,1)

Stadt Ingolstadt (39,4)

Stadt Straubing (27,2)

Kreis Freising (27,9)

Kreis Dachau (27,3)

Stadt München (28,9)

Stadt Landshut (29)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen überschreitet Grenzwert: kommen härtere Regeln?

Der Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen will trotz steigender Infektionszahlen vorerst keine weiteren Maßnahmen einleiten, betonte eine Sprecherin am Mittwoch. Auch dort handle es sich bei den Infizierten „zum größten Teil“ um Reiserückkehrer. Die Betroffenen und ihre Kontaktpersonen befänden sich in häuslicher Quarantäne, die Polizei werde stichprobenartig bei den Kontrollen zur Einhaltung helfen. Der Landrat des Landkreises Weißenburg-Gunzenhausen, Manuel Westphal (CSU), hatte schon am Dienstag betont, es gebe keinen Grund zur Beunruhigung: „Im Landkreis ist kein Hotspot entstanden.“

Corona aktuell: Warnwert in München am Freitag überschritten

Der Warnwert von 35 Infizierten pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen war am Freitag nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) überschritten und lag bei 35,27. „Damit tritt die Allgemeinverfügung in Kraft, die wir erlassen haben“, sagte ein Sprecher der Stadt.

Corona Regeln Bayern: Das gilt nun in München

So sehen die Regeln in München im Detail aus:

Der Verkauf von Alkohol ist ab 21 Uhr bis 6 Uhr morgens verboten.

Zudem darf Alkohol im öffentlichen Raum ab 23 Uhr bis 6 Uhr nicht mehr konsumiert werden.

Ausnahmen gelten jeweils für den Ausschank in der Gastronomie und bei genehmigten Veranstaltungen.

Corona-Beschränkungen: In diesen Städten gilt ein Alkoholverbot

Auch in anderen bayerischen Städten gibt es bereits Alkoholverbote im öffentlichen Raum. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte schon vor Wochen die Kommunen aufgefordert, den Erlass entsprechender Regelungen zu prüfen. In Bamberg und Nürnberg ist es in Teilen der Altstadt bereits verboten, an den Wochenenden abends Alkohol zum Mitnehmen zu verkaufen.

Corona-Zahlen in Bayern: So viele Infizierte, Tote und Genesene gibt es

Lage in Bayern nach Angaben des Dashboards des So ist dienach Angaben des Dashboards des Robert Koch Instituts (RKI) (Stand 02.09., 0:00 Uhr):

Zahl der Infizierten: 57.781

Zahl der Neuinfektionen: 296

Zahl der Toten: 2641 (+1 mehr als am Vortag)