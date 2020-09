Das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg gibt täglich die Fallzahlen der Coronavirus-Infektionen bekannt. Diese unterscheiden sich aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung von denen des RKI.

Diese Zahlen meldete das Landesgesundheitsamt am Mittwoch:

Dasgibt die aktuellen Zahlen der Infektionen mit dem Coronavirus für Bundesländer und Landkreise in einemaus. Nach Angaben dieseshat Baden-Württemberg die dritt meistenaller Bundesländer in Deutschland. Nordrhein-Westfalen hat mit 69.822 nachgewiesenen Fällen seit Beginn der Pandemie die meisten. Bayern belegt mit 67.996 den zweiten Platz. In Baden-Württemberg sind seit Beginn der Pandemie 49.421 Fälle nachgewiesen worden (Stand 30.09., 0:00 Uhr). So sehen die Zahlen für Baden-Württemberg am Dienstag im Detail aus: