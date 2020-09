Nach der niedrigen Zahl an Neuinfektionen am Montag, hat das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin am Dienstag wieder mehr Neuinfektionen gemeldet. Das RKI gab die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Dienstag mit 242.381 an.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 244.802 Infizierte.

Corona-Zahlen in Deutschland: So viele Tote, Genesen und Infizierte gibt es

Die Zahl der Infizierten steigt in den letzten Wochen wieder stärker an. So ist die Lage in Deutschland:

Zahl der Infizierten: 243.599

Zahl der Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden: 1218

Zahl der Toten: 9302 (keine Veränderung zum Vortag)

Zahl der Genesenen: etwa 217.600

Die Nachrichtenagentur AFP hatte am Morgen niedrigere Zahlen gemeldet. Laut Angaben der DPA hatte das RKI in der Nacht zunächst nicht alle Zahlen gemeldet - um 7:30 Uhr waren die Werte vollständig gemeldet worden.

RKI-Zahlen: So hat sich die Lage in der vergangenen Woche entwickelt

In den letzten sieben Tagen sind dem RKI 7.756 Neuinfektionen gemeldet worden. Reiserückkehrer, die sich um Urlaub mit dem Coronavirus angesteckt haben, lassen die Zahlen in den letzten Wochen ansteigen. Die 7-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 9,3.

RKI-Dashboard: Aktuelle Zahlen der Bundesländer und Landkreise

RKI gibt jeden Tag um 0:00 Uhr die gemeldeten Zahlen der Bundesländer und Landkreise in einem Dasgibt jeden Tag um 0:00 Uhr die gemeldeten Zahlen der Bundesländer und Landkreise in einem Dashboard aus.

Das interaktive Dashboard des RKI ermöglicht Zugang zu den Zahlen aus den einzelnen Landkreisen.

© Foto: Screenshot Dashboard RKI

Corona-Zahlen der Johns Hopkins University

Die Johns Hopkins Universität aus den USA gibt vom RKI abweichende Zahlen an. Das hängt mit den unterschiedlichen Quellen zusammen, die die beiden Institute für ihre Daten verwenden.

So ist die Lage in Deutschland laut Johns Hopkins-Universität (Stand Dienstag, 1. September, 6:47 Uhr):

Zahl der Infizierten: 243.305

Zahl der Neuinfektionen: 470

Zahl der Toten: 9.300

Zahl der Genesenen: 216.795



Corona in Deutschland: Kinderärzte wünschen sich, dass RKI seine Empfehlungen ändert

Empfehlungen zur Corona-Testung kritisiert. Das RKI müsse seine Empfehlungen ändern, damit die Praxen dem "großen Ansturm" gewachsen seien und arbeitsfähig blieben, erklärte der Präsident des Mit Blick auf die bevorstehende Erkältungssaison im Herbst und Winter haben Kinderärzte erneut die aktuellenkritisiert. Das RKI müsse seine Empfehlungen ändern, damit die Praxen dem "großen Ansturm" gewachsen seien und arbeitsfähig blieben, erklärte der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) , Thomas Fischbach, am Montag in Köln.

"Wir müssen in diesem Jahr die Erkältungssaison unter verschärften Pandemiebedingungen managen", betonte Fischbach. Dies könne nicht gelingen, "wenn uns das RKI dazu zwingt, von jedem Kind mit Husten ohne weitere Symptome einen Abstrich zu nehmen". Die Ärzte plädieren dafür, Kinder mit leichten Erkältungssymptomen symptomatisch zu behandeln. In Fällen mit einem begründeten Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung solle getestet werden.

Bund prüft Einbeziehung von Tiermedizin-Laboren bei Corona-Tests

weitere Ausdehnung der Laborkapazitäten für Corona-Tests. Es werde noch einmal geprüft, ob und wie auch tiermedizinische Labore in die Auswertung einbezogen werden könnten, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. In einigen Bundesländern werde das schon praktiziert. Derzeit seien nach Angaben des RKI bundesweit Risikogruppen wie ältere Menschen, Pflegeheime und Kliniken ausgerichtet werden. Das Bundesgesundheitsministerium erwägt eine. Es werde noch einmal geprüft, ob und wie auch tiermedizinische Labore in die Auswertung einbezogen werden könnten, sagte eine Sprecherin am Montag in Berlin. In einigenwerde das schon praktiziert. Derzeit seien nach Angaben desbundesweit 1,4 Millionen Tests pro Woche möglich , gemacht worden seien zuletzt mehr als 900.000 Tests. Für den Herbst sollen Tests insgesamt stärker aufwie ältere Menschen, Pflegeheime und Kliniken ausgerichtet werden.