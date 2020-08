Rekord an Corona-Neuinfektionen - So viele Fälle wie nie

Update, 31. Juli 2020, 21:12 Uhr

Corona-Krise gibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die In dergibt es jetzt einen besorgniserregenden Höhepunkt - Die WHO verzeichnet einen neuen Rekord bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Diese Länder haben aktuell die meisten neuen Corona-Fälle.

Erster Hund mit bestätigter Coronavirus-Infektion ist tot

Update, 31. Juli 2020, 17.51 Uhr

Corona-Test des Vierbeiners schwer zu bekommen und offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetzt Fragen auf. In den USA ist der erste Hund mit Corona gestorben . Buddy erkrankte etwa zeitgleich wie sein Herrchen am Coronavirus. Derdes Vierbeinersund offenbarte schließlich noch mehr - die Ergebnisse werfen jetztauf.

Maskenpflicht an Schulen in Bayern wird eingeführt und notfalls weiter verschärft

Update, 31. Juli 2020, 14:45 Uhr

Noch sind gut fünf Wochen Sommerferien in Bayern: Zum Schulstart will der Kultusminister möglichst wieder den Regelbetrieb starten. Weil der Corona-Verlauf aber unberechenbar ist, gibt es viele Auflagen - je nach Szenario.

Teile Spaniens zu Corona-Risikogebieten erklärt

Update, 31. Juli 2020, 10:55 Uhr

Drei Regionen in Spanien sind vom Robert-Koch-Institut offiziell zu Corona-Risikogebieten erklärt worden. Am Nachmittag sprach das Auswärtige Amt eine offizielle Reisewarnung aus. Grund dafür sind die wieder steigenden Infektionszahlen.

Deshalb gibt es heute noch keine aktuellen Fallzahlen des Robert Koch-Instituts

Update, 30. 07 2020, 14:21 Uhr

Ministerpräsident Kretschmann rät vom Urlaub im Ausland ab

Update, 30. Juli 2020, 10:15 Uhr

Winfried Kretschmann (Grüne) kompliziert und auch nicht angemessen ist“, sagte er. Ministerpräsident(Grüne) rät wegen der Corona-Pandemie vom Urlaub im Ausland ab. „Ich mache es einfach nicht, weil es zuund auch nichtist“, sagte er.

An diesen Orten infizieren sich die meisten Menschen mit dem Coronavirus

Update, 30. Juli 2020, 10:01 Uhr

Infektionszahlen mit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, Diemit dem Coronavirus steigen seit ein paar Tagen wieder an. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erklärt, wo die Gefahr einer Ansteckung am größten ist

Jetzt mehr als 150.000 Corona-Tote in Amerika

Update, 30. Juli 2020, 6:50 Uhr

USA sind inzwischen mehr als 150.447 Todesfälle gezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu. In densind inzwischen mehr als 150.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Mittwoch überschritten. Bis zum Abend (Ortszeit) wurdengezählt. Zuletzt kamen weitere 1267 verzeichnete Todesopfer binnen 24 Stunden hinzu.

Bilanz nach drei Monaten: Viele Corona-Fälle an Schulen in Baden-Württemberg

Update, 29. Juli 2020, 21 Uhr

Knapp drei Monate eingeschränkter Unterricht an den Schulen in Baden-Württemberg sind nun vorbei. Die Corona-Bilanz ist gemischt. [SWP Plus]

Am Allgäu Airport gibt es jetzt ein Corona-Testzentrum

Update, 29. Juli 2020, 15:47 Uhr

Gmünd, Mamming, Dithmarschen und Co. - In diesen Städten gibt es besonders viele Neuinfektionen

Update, 29. Juli 2020, 15:01 Uhr

Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - Die Zahl dermit demgehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach den Lockerungen der Corona-Maßnahmen - lokale Hotspots gebildet, an denen es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg der Neuinfektionen gekommen ist

Wenig Touristen in Kroatien wegen Coronavirus

Update, 29. Juli 2020, 12:02 Uhr

Urlauber in Kroatien drastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mit wenigen Infizierten als relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rund zwei Millionen Touristen eingereist - Durch die Corona-Krise ist die Zahl derindrastisch zurückgegangen. Und das obwohl das Land lange mitals relativ sicher galt. Im Juli 2020 sind rundeingereist - das sind etwa die Hälfte weniger als im Juli vor einem Jahr

Deutsche Studie: Ein Fünftel der Corona-Klinikpatienten gestorben

Update, 29. Juli 2020, 11:08 Uhr

Corona-Patienten, die im Frühjahr in deutschen Kliniken aufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Wissenschaftlichen Instituts der AOK (Wido), der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) und der Technischen Universität Berlin hervorgeht. Gut ein Fünftel der, die im Frühjahr inaufgenommen wurden, hat laut einer Studie nicht überlebt. Besonders hoch war die Sterblichkeit mit 53 Prozent bei Patienten, die beatmet wurden , wie aus einer Analyse des(Wido), der(Divi) und derhervorgeht.

Pflichttests für Reisende: Welche Länder? Kosten? Wann? - Alle Infos

Update, 28. Juli 2020, 14:04 Uhr

Corona-Hotspot St. Wolfgang: Zahl der Neuinfektionen am Wolfgangsee steigt weiter an

Update, 28. Juli 2020, 13:42 Uhr

Auswärtiges Amt rät von Reisen nach Barcelona ab

Update, 28. Juli 2020, 10:54 Uhr

Steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen: Das sind die drei Gründe

Update, 27. Juli 2020, 18:41 Uhr

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aktuell wieder deutlich an. Experten gehen davon aus, dass eine zweite Welle bevorsteht.

Deutschlands erster Corona-Patient hat keine schützenden Antikörper mehr

Update, 27. Juli 2020, 15:53 Uhr

Corona-Patient 1 gilt, Der Mann aus Bayern, der bis jetzt alsgilt, hat keine schützenden Antikörper gegen das Coronavirus mehr . Sein Körper verfügt nur drei Monate nach der Infektion bereits nicht mehr über Antikörper, die ihn gegen eine erneute Ansteckung schützen würden.

Die Corona-Regeln der EU-Länder im Überblick

Update, 27. Juli 2020, 13:41 Uhr

Urlaubswelle rollt jetzt auch im Süden Deutschlands an - am Montag beginnen die Sommerferien in Bayern, am Donnerstag in Baden-Württemberg. Doch wie ist die aktuelle Situation in den Urlaubszielen Europas und was muss man beachten? Die großerollt jetzt auch iman - am Montag beginnen diein, am Donnerstag in. Doch wie ist die aktuelle Situation in denund was muss man beachten? Hier ein Überblick...

Neuer Corona-Hotspot nach Ausbruch in Mamming in Bayern

Update, 26. Juli 2020, 09:50 Uhr

Bayern ist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuer Corona-Hotspot entstanden: Mindestens 174 Erntheelfer haben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. In einem landwirtschaftlichen Betrieb inist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuerentstanden: Mindestenshaben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert. Insgesamt sind fast 500 Menschen in Quarantäne, der Betrieb wurde abgeriegelt.

Höchster Anstieg seit Beginn der Pandemie

Update, 25. Juli 2020, 08:50 Uhr

Tourismus wieder anläuft und in vielen Ländern Lockerungen greifen, meldet die neue Infektionen mit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Während derwieder anläuft und in vielen Länderngreifen, meldet die Weltgesundheitsorganisation WHO einen bedenklicher Rekord: Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie sind der Organisation binnen 24 Stunden noch nie so vielemit dem Coronavirus SARS-C0V-2 gemeldet worden wie am Freitag. Amerika liegt an der Spitze. Auch in Deutschland steigen die Zahlen wieder.

Corona-Rekord in den USA - Spanien droht zweite Welle

Update, 24.07.2020, 09:10 Uhr

Spanien scheint das Coronavirus kein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Auch inscheint daskein Ende zu nehmen. Im Gegenteil: Die Zahlen der Neuinfektionen in Spanien steigen immer weiter an. Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen steht kurz vor einer zweiten Corona-Welle.

Corona auf Mallorca: Rückkehrer bringen Virus mit und das sagt Schlagerstar Tobee

Update, 23. Juli 2020, 10:55 Uhr

Nach wilden Partys auf Mallorca erlebt die Insel einen Shutdown. Schlagerstar Tobee hat eine klare Meinung dazu. [plus]

Schüler an Ulmer Gymnasium infiziert - doch nur eine Klasse wird informiert

Update, 23. Julie 2020, 8:00 Uhr

Schüler wird in Ulm positiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Einwird inpositiv getestet. Die Schulleitung informiert lediglich die betroffene Klasse. Es seien keine weiteren Maßnahmen notwendig gewesen, heißt es. [plus]

Wieso die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Corona so schwierig ist

Update, 22. Juli 2020, 20:40 Uhr

Badeseen überfüllt - Warnung vor Infektionen, Corona-Hotspots und Unfällen - Erster See gesperrt

Update, 22. Juli 2020, 11:55 Uhr

Badeseen in Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Wegen Corona erleben diein Baden-Württemberg und Bayern einen Ansturm. Doch damit steigt die Gefahr von Infektionen und Unfällen . Die Regierung ist besorgt. Als Konsequenz wird jetzt ein erste Badesee gesperrt.

Gericht bestätigt Quarantänepflicht für Türkei-Reisende

Update, 17. Juli 2020, 14:45 Uhr

Türkei nach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Wer von einer Reise in dienach Baden-Württemberg zurückkehrt, muss sich nach einem Gerichtsbeschluss in häusliche Quarantäne begeben. Das hat jetzt ein Gericht bestätigt. Es gibt nur eine Ausnahme.

Corona auf Mallorca: Vom „Ballermann“ zum Buhmann

Update, 17. Juli 2020, 7:30 Uhr

Nach den Sommerferien Maskenpflicht für Schüler, Corona-Tests für Lehrer

Update, 14. Juli 2020, 19:50 Uhr

Schulalltag nach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse Maske tragen. Dernach dem Sommer wird ein anderer sein - geprägt von der Corona-Pandemie. Auf den Pausenhöfen und in den Fluren sollen Kinder und Jugendliche ab der fünften Klassetragen. Lehrer und Erzieher können sich nach dem Sommer mehrfach testen lassen

Sinkende Antikörperzahl dämpft Hoffnung auf Impfstoff

Update, 13. Juli 2020, 8:30 Uhr

Covid-19-Patienten dämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine Neue Untersuchungen von genesenendämpfen die Hoffnung auf eine lang anhaltende Immunität und damit auch auf eine lange Wirksamkeit einer möglichen Impfung.

Muss ich nach dem Urlaub zwangsläufig in Quarantäne?

Update, 9. Juli 2020, 15:43 Uhr

Der verdiente Urlaub ist vorbei - doch dann können die Probleme erst losgehen. Wer eine Reise in ein Corona-Risikogebiet unternimmt, sollte wissen, was das für die Rückkehr nach Deutschland bedeutet. Alle Details erfährst du hier...

Reisen trotz Corona - In diese europäischen Länder können Deutsche Urlaub machen

Update, 9. Juli 2020, 11:59 Uhr

Nachbarländern wieder geöffnet. Hier ein Überblick, Schon seit einigen Wochen hat Deutschland die Grenzen zu denwieder geöffnet. Hier ein Überblick, welche Regeln und Vorschriften in den europäischen Urlaubsländern gelten...

Nach Sommerferien ohne Corona-Abstandsregeln zum Unterricht

Update, 8. Juli 2020, 13:01 Uhr

Sommerferien sollen die Schüler in Baden-Württemberg wieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne Abstandsregeln. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Nach densollen die Schüler inwieder regulär unterrichtet werden - und zwar ohne. Kultusministerin(CDU) stellte am Mittwoch in Stuttgart ihren Plan für den „ Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen “ ab September vor.

Atteste gegen Maskenpflicht ohne medizinischen Grund

Update, 7. Juli 2020, 16:15 Uhr