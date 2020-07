In einem landwirtschaftlichen Betrieb in Bayern ist nach einem Ausbruch des Virus SARS-CoV-2 ein neuer Corona-Hotspot entstanden: Mindestens 174 Erntheelfer haben sich auf dem Groß-Bauernhof im Landkreis Dingolfing-Landau mit dem Corona-Virus infiziert.

Erste Infektionen mit dem Virus am Freitag nachgewiesen

Bereits am Freitag, 24. Juli, waren 7 Menschen in dem landwirtschaftlichen Betrieb mit 480 Mitarbeitern positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deswegen wurde am selben Tag eine Reihenuntersuchung eingeleitet.

Die Testung, die mobile Teams auf dem Betriebsgelände durchgeführt haben, war binnen weniger Stunden abgeschlossen, hieß es beim Landkreis Dingolfing-Landau

Am Samstag dann stand laut dem Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) fest: „Neben den bereits bekannten 7 Fällen sind 167 weitere Erntehelfer Träger des Virus.“ Insgesamt haben sich also bisher - Stand Samstagmorgen - 174 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. Nun gelte es, die Infektionsketten zu analysieren und zu unterbrechen, hieß es bereits am Freitag.

480 Menschen in Quarantäne - Gesamter Betrieb abgeriegelt

Der gesamte Betrieb mit allen Mitarbeitern wurde abgeriegelt und unter Quarantäne gestellt. Das bedeutet, dass momentan auch die negativ getesteten Kontaktpersonen isoliert wurden. „Um eine weitere Ausbreitung zu vermeiden, müssen wir zum Schutz der Bevölkerung leider diesen Schritt gehen“, erklärte Landrat Werner Bumeder am Samstagabend. Die infizierten Mitarbeiter seien zudem von den nicht Infizierten getrennt, heißt es im Landratsamt Dingolfing-Landau.

Sicherheitsdienst überwacht den Hof in Mamming

Ein Sicherheitsdienst sorge dafür, dass keiner der unter Quarantäne stehenden Mitarbeiter das Gelände verlassen könne. Die Menschen in Mamming seien verunsichert, hieß es beim Sender n-TV.

Doch Landrat Werner Bumeder hat die Bevölkerung nach Vorliegen der Testergebnisse am Samstag gebeten, Ruhe zu bewahren: „Nach unseren Informationen handelt es sich um einen in sich geschlossenen Personenkreis.“ Der Landkreis Dingolfing-Landau sei auf derartige Situationen vorbereitet und könne deshalb rasch und effektiv reagieren.