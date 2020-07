Die-Kurve steigt wieder. In Deutschland stecken sich wieder mehr Menschen mit dem Coronavirus an. Experten warnen vor der aktuellen Entwicklung. Das Problem: Offenbar handelt es sich nicht nur um einzelne Hotspots sondern um viele kleinere Ausbrüche - die aber in Summe eine Gefahr darstellen. Der Zuwachs ist in vielen Bundesländern zu beobachten, mehr als 60 Prozent der neu übermittelten Fälle sind jedoch auf Anstiege inundzurückzuführen.