Skiort Ischgl galt lange Zeit als eine der zentralen Brutstätten des Coronavirus in Österreich und in weiten Teilen Europas. Kritische Stimmen behaupten, dass dort gefeiert wurde, obwohl bereits der Covid-19 Notstand ausgerufen wurde. Ein ganz ähnliches Szenario könnte nun im österreichischen St. Wolfgang eintreten. Im beliebten Touristenort am Wolfgangsee ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen.

Corona-Ausbruch in St. Wolfgang: Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an

Die Zahl der positiv getesteten Personen steigt weiter an und lag am späten Montagabend bei 62, wie der Krisenstab des Landes Oberösterreich nach Angaben der Nachrichtenagentur APA mitteilte. Nur bei 38 von insgesamt 1183 Tests stehen demnach die Ergebnisse noch aus.

Von Infektionen betroffen sind nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur 17 Hotels und Lokale sowie ein Geschäft in St. Wolfgang, ein Gasthaus und ein Badeplatz in Ried/St. Gilgen sowie ein Gasthof in Strobl. Ob es sich bei den neu hinzugekommenen Fällen um Gäste oder Mitarbeiter handelt, war zunächst nicht bekannt.

Massentests in Österreich nach Corona-Ausbruch in St. Wolfgang