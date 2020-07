Jeden Tag in der Corona-Krise gibt es weitere Neuinfektionen mit dem Coronavirus . Aktuelle Fallzahlen derliefert das. Doch nicht am 30.07.2020. Trotz aktuellem Zeitstempels auf der Seite des RKI-Dashboards sind die Daten, die selben, wie am Vortag. Jetzt ist der Grund dafür bekannt.