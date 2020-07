Einesaus, der bis jetzt alsgilt, hat keine schützenden Antikörper gegen dasmehr. Der erste deutsche Corona-Patient hat damit nur drei Monate nach seiner Infektion bereitsmehr in sich, die ihn gegen eine erneute Ansteckung schützen würden.

"Seit April habe ich keine neutralisierenden Antikörper mehr", sagte der namentlich nicht benannte Mann in einem von Webasto am Montag veröffentlichten Interview. Von seiner Erkrankung an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 habe er aber keinerlei Nachwirkungen, er habe "Riesenglück" gehabt.