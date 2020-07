Wie lr-online berichtet, habenbei ihrervon der Baleareninsel dasmit nachgebracht. Die vierköpfige Familie war am vergangenen Sonntag per Flug nach Nürnberg und dann mit dem Auto nach Cottbus gereist. Nach der Rückkehr wurde von einem der Arbeitgeber einveranlasst, derausfiel, wie Stadtsprecherin Laura Koal der Zeitung berichtet. Zudem steigt die Zahl der Personen in Quarantäne deutlich an. Auch auf den Baleareninseln Mallorca und Formentera gab es erneute Corona-Fälle