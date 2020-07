Zahl der Lockerungen der Corona-Maßnahmen - lokale Hotspots gebildet, an denen es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg der Neuinfektionen gekommen ist. Dieder Neuinfektionen mit dem Coronavirus gehen Ende Juli wieder in die Höhe - in Deutschland, Europa und in der Welt. In der Bundesrepublik und Europa haben sich - bedingt unter anderem durch Urlaubsreisen und -rückkehrer sowie wieder mögliche private Feiern nach dender Corona-Maßnahmen - lokalegebildet, an denen es in den vergangenen Tagen zu einem deutlichen Anstieg dergekommen ist.

Überblick über aktuelle - und zurückliegende - Hotspots in In Ferien-, Urlaubs- und damit Reisezeiten, wollen wir euch in diesem Artikel einenüber aktuelle - und zurückliegende - Hotspots in Deutschland , Europa und der Welt liefern.

Corona-Hotspot in Schwäbisch Gmünd: So ist der Stand der Neuinfektionen im Ostalbkreis

Schwäbisch Gmünd war nach einer Trauerfeier zum Corona-Hotspot geworden. Binnen kurzer Zeit hatte es war nach einer Trauerfeier zum Corona-Hotspot geworden. Binnen kurzer Zeit hatte es fast 50 Neuerkrankungen gegeben, wenig später kamen elf weitere Fälle hinzu.

Friedrichshafen: Zahl der Neuinfektionen steigt nach privater Feier

Wahrscheinlich haben Reiserückkehrer aus Serbien auf einer privaten Feier in Friedrichshafen dafür gesorgt, dass es dort vergangene Woche eine deutlich gestiegene Zahl an Coronavirus-Fällen gab.

Ulm und Neu-Ulm: So ist die Corona-Lage in der Doppelstadt

In Ulm waren vergangene Woche an zwei aufeinander folgenden Tagen deutlich mehr Neuinfektionen gemeldet worden . Ein wirklicher Hotspot aber war nicht auszumachen.

In Neu-Ulm sieht die Situation aktuell noch ein wenig entspannter aus.

Coronavirus-Hotspot Mühlacker: Ausbruch in Firma im Enzkreis

Mühlacker bei Pforzheim (Enzkreis) war am Dienstag ein Bei einer Firma inbei Pforzheim (Enzkreis) war am Dienstag ein Corona-Ausbruch bekanntgeworden. Mindestens 19 Menschen sollen infiziert sein, alle Mitarbeiter sollen getestet werden.

Corona-Hotspot Mamming: Nach Ausbruch wird abgeriegelt

In Mamming in Bayern (Kreis Dingolfing-Landau) hat es am WOchenende einen Corona-Ausbruch auf einem Groß-Bauernhof gegeben, hunderte Menschen sind infiziert sowie in Quarantäne. Der Hotospot wurde abgeriegelt.

Hotspot in Österreich: Hohe Zahl an Neuinfektionen in St. Wolfgang

Wolfgangsee ist die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen stetig gestiegen. Ebenfalls am Wochenende war in Österreich der bei Touristen beliebte Ort St. Wolfgang als Corona-Hotspot bekanntgeworden. Am beliebtenist die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen stetig gestiegen.

Wichtig ist für Urlaubswillige zudem die Nachricht vom Mittwoch, dass in Tirol der Bezirk Reutte ein Fahrverbot für Ausweichstrecken einführt.

Barcelona und Katalonien sind die Hotspots in Spanien

Spanien hat das Auswärtige Amt - nachdem in den vergangenen Tagen die Zahl der Corona-Neuinfektionen deutlich in die Höhe ging - eine Reisewarnung ausgesprochen. Für einzelne Regionen inhat das Auswärtige Amt - nachdem in den vergangenen Tagen die Zahl derdeutlich in die Höhe ging - eine Reisewarnung ausgesprochen. Unter anderem betrifft das die beliebten Reiseregionen Katalonien mit ihrer Metropole Barcelona sowie Aragon.

Belgien schaut mit Sorge auf den Corona-Hotspot Antwerpen

In Belgien sind am Mittwoch die Corona-Maßnahmen deutlich verschärft worden - noch drastischer allerdings in der Metropole Antwerpen. Dort gab es zuletzt bis zu 700 Neuinfektionen täglich.