Das Team von RB Leipzig darf den Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gemeinsam mit seinen Fans erleben. Zur ersten Partie gegen den FSV Mainz 05 am 20. September erhalten nach SID-Informationen 8400 Fans Einlass in die Red-Bull-Arena.

RB Leipzig: Hygiene-Konzept überzeugt Gesundheitsamt

Offenbar hat das Sicherheitskonzept des Vereins mit Masken und Abstandsgebot das örtliche Gesundheitsamt überzeugt. Ein wichtiges Kriterium dürfte auch die aktuelle Sieben-Tages-Inzidienz (Zahl der Neuinfektionen in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner) in Leipzig gewesen sein. Diese liegt aktuell bei knapp 3 und damit weit unter der kritischen Marke von 35, die in manchen Bundesländern als Vorwarnstufe beziehungsweise Frühwarnwert gilt.

RB Leipzig hatte im März dieses Jahres beim Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspurs (3:0) auch das letzte Spiel vor Zuschauern erlebt.

Auch andere Bundesliga-Klubs bemühen sich um Teil-Freigabe

Wie die „Bild“ berichtet, wollen auch andere Klubs ihre Stadien zumindest teilweise wieder füllen: Hertha, Union Berlin und Eintracht Frankfurt seien ebenfalls in Gesprächen mit den jeweils zuständigen Gesundheitsämtern und hoffen auf eine Teil-Freigabe.

Vergangene Woche hatte CSU-Chef Markus Söder nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern noch gesagt, dass es „nicht sinnvoll“ sei, , die Bundesliga-Saison mit Zuschauern zu starten. „Es wäre mit einer steigenden Infektionszahl ein falsches Signal“, betonte Söder.