DHL in Obertshausen sind zahlreiche Mitarbeiter mit dem In einem Paketzentrum voninsind zahlreiche Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Der Corona-Ausbruch im Verteilzentrum im hessischen Kreis Offenbach hat auch Auswirkungen auf Schulen und Kindergärten.

Corona-Infektionen bei DHL in Offenbach: So viele Menschen in Obersthausen sind infiziert

Insgesamt sind in dem Verteilzentrum von DHL in Obersthausen in den vergangenen Tagen 33 Corona-Infektionen bestätigt worden. Das teilte das Landratsamt des Kreises Offenbach mit. 17 der Infizierten Mitarbeiter wohnen im Kreis Offenbach. Das Gesundheitsamt ermittele mit Hochdruck die Kontaktpersonen der Infizierten. Bislang sind Personen im dreistelligen Bereich unter Quarantäne gestellt. Weitere könnten folgen. Auch Gemeinschaftsunterkünfte Schulen und Kindergärten sind von der Quarantäne betroffen.

Corona-Ausbruch in Offenbach: 750 DHL-Mitarbeiter werden getestet

Nach Informationen des Landratsamtes wurden nach bekanntwerden der Infektionen zunächst alle Mitarbeiter der betroffenen Schicht getestet. Da die Infizierten privat auch Kontakt zu Mitarbeitern aus anderen Schichten hatten, werden in den kommenden Tagen alle 750 Beschäftigten des Standorts getestet. Außerdem hat das Unternehmen weitere Maßnahmen beschlossen, um das Infektionsgeschehen einzudämmen. So müssen die Mitarbeiter nun eine Maske tragen.

Corona-Hotspot in Offenbach: Ansteckung mit Coronavirus über Päckchen unwahrscheinlich

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Übertragung von Covid-19 durch Tröpfcheninfektion geschieht. Zwar könnten die Viren auch auf Oberflächen eine begrenzte Zeit überleben, ein Übertragungsrisiko durch Postsendungen bestehe nach bisherigen Erkenntnissen allerdings nicht. Die Pakete werden von der DHL in der Regel kontaktlos zugestellt.

Corona-Zahlen in Offenbach: So viele Infizierte gibt es

Mit den Infektionen im Verteilzentrum der DHL steigt die Zahl der nachgewiesenen Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus im Kreis Offenbach über die Marke von 1200. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit. Das sind die Zahlen im Detail (Stand 24.09.):

Zahl der Infizierten seit Beginn der Pandemie: 1202

Zahl der Toten: 45

Zahl der Genesenen: 1048

Zahl der Neuinfektionen: 16

Covid-19 Patienten im Krankenhaus: 19