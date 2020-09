Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich das erste Mitglied der deutschen Fußballnationalmannschaft mit mit dem Verein Manchester City am Montag mit. Mithat sich das erste Mitglied dermit mit dem Coronavirus infiziert. Dies teilte sein britischeram Montag mit.

Coronavirus bei Manchester City: Ilkay Gündogan positiv gestestet

Der 29-Jährige werde sich gemäß den Vorschriften nun zehn Tage lang isolieren, der ganze Verein wünsche ihm gute Besserung. Es ist die erste bekannte Covid-19-Infektion eines deutschen Nationalspielers. Wo Gündogan mit dem Virus in Kontakt gekommen ist, blieb vorerst unklar.

Bei dem englischen Premier-League-Verein Manchester City sind bereits Aymeric Laporte und Riyad Mahrez mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Gündogan hatte zuletzt mit der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am 3. und 6. September in der Nations League gegen Spanien und in der Schweiz auf dem Platz gestanden.

Video Nationalspieler Gündogan positiv auf Corona getestet Mehr zum Video

Corona und Fußball: Diese Star-Spieler haben sich mit Corona infiziert

Mit seinem Corona-Befund reiht sich Gündogan in die Riege von prominenten Spielern ein, die sich in den vergangenen Wochen angesteckt hatten.

Allein der von Thomas Tuchel trainierte Champions-League-Finalist Paris St. Germain beklagte zahlreiche Fälle

Superstar Neymar

und seine Teamkollegen Mauro Icardi

Angel Di Maria

Leandro Paredes

Marquinhos

Torhüter Keylor Navas hatten sich bei einem Urlaub auf Ibiza infiziert