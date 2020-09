Bayern wieder begonnen. Zwar hat die bayrische Landesregierung besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, doch die ersten Schulen sind schon wieder geschlossen. In der vergangenen Woche hat die Schule inwieder begonnen. Zwar hat diegetroffen, doch die erstensind schon

Corona-Zahlen in den Schulen: Zahl der Infizierten hat sich verdoppelt

Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Schüler hat sich in Kultusministerium in München sprach am Montag von 135 infizierten Kindern und Jugendlichen. Vor dem Wochenende waren es 66. Bei den Lehrern gebe es aktuell derzeit 43 Infektionen - ein Fall weniger. Vier Schulen sind wegen Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen: Diehat sich in Bayern übers Wochenende mehr als verdoppelt. Dassprach am MontagVor dem Wochenende waren es 66. Bei dengebe es aktuell derzeit- ein Fall weniger. Vier Schulen sind wegen Corona-Infektionen vorübergehend geschlossen:

eine Mittelschule in Furth im Wald (Oberpfalz)

eine Realschule in Deggendorf (Niederbayern)

ein Gymnasium in Würzburg

und eine nicht näher benannte Berufsschule.

Corona und Schule: 2490 Schüler in Bayern in Quarantäne

„Es wird in diesem Schuljahr leider ein Stück weit Normalität sein, dass Klassen oder Lehrkräfte von den Gesundheitsämtern in Quarantäne geschickt werden“, sagte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Laut Ministerium sind momentan rund 2490 Schüler sowie knapp 400 Lehrer in Quarantäne. Oft wurden ganze Klassen heimgeschickt. Mehr Corona-Fälle gibt es an Kindertagesstätten: Rund 50 Einrichtungen sind derzeit ganz oder teilweise geschlossen.

In Bayern gibt es 1,65 Millionen Schüler sowie 150 000 Lehrerinnen und Lehrer. Die Schule läuft nach dem Ende der großen Ferien seit dem 8. September wieder. Noch bis Ende der Woche gilt mit Ausnahme der Grundschulen auch in Klassenzimmern eine Maskenpflicht.

Maskenpflicht in der Schule: In Rosenheim müssen auch Grundschüler Masken tragen