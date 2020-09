SPD-Gesundheitspolitikerhat nach seinem Auftritt bei der Sendung „Hart aber fair“ mit Frank Plasberg offenbar ein verdächtiges Paket erhalten. Am Dienstagmittag waren laut Agenturberichtenin der Poststelle des Reichstags zugegen, um ein an Lauterbach adressiertes Paket genauer unter die Lupe zu nehmen. Zuerst hatte die Bildzeitung über den verdächtigen Fund berichtet. Laut Medienberichten soll sich die Sendung dann jedoch alsentpuppt haben. Was darin genau enthalten war, wurde zunächst nicht bekannt.

In der Talkshow „Hart aber fair“ beihatten sich am Montagabend alle anderen Diskussionsteilnehmer gegen den Corona-Hardliner Lauterbach gewandt, als dieser wegen Herbst und Kälte für einen Zeitpunkt in etwa 5 Wochen 7000 Infektionen am Tag in Deutschland vorhersagte. Neben anderen widersprach auchdem Epidemiologen. „Ich muss ehrlich sagen: Das ist ja keine Warnung mehr, das ist Panikmache. Ich finde, damit hilft man den Leuten auch nicht. Man muss doch irgendwo eine Hoffnung haben, dass es besser wird“, sagte der Kabarettist und Schauspieler in der