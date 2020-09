Corona-Großalarm nach einer Familienfeier: In Bielefeld haben sich Dutzende mit dem Virus infiziert. Die Gesamtzahl der bekannten Infektionen im Zusammenhang mit dem privaten Fest liegt bei 36, berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Auch Schulen sind von der Quarantäne-Anordnung betroffen: derzeit 720 Schüler und über 70 Lehrkräfte. Das teilte die Stadt in einer Pressemeldung mit. Damit ist auch die Zahl der betroffenen Schulen in Bielefeld gestiegen.

Privatfeier in Bielefeld: Kontaktverfolgung läuft

Den Angaben einer Sprecherin zufolge hatte es sich um eine private Feier in privaten Räumlichkeiten gehandelt. Sie habe in der vergangenen Woche stattgefunden. „Das Gesundheitsamt hat die Kontaktnachverfolgung gestartet und wird das gesamte Wochenende über die betroffenen Personen kontaktieren“, hatte die Stadt am Freitag gemeldet. Da die Nachverfolgung noch laufe, könne die Zahl der positiv Getesteten noch weiter steigen.

Corona-Zahlen - So viele Neuinfektionen, Tote und Genesene gibt es in Deutschland

Infizierte: Seit Beginn der Corona-Krise haben sich mindestens 284.140 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert, wie das RKI auf seiner Homepage bekannt gab (Stand Sonntag, 27.09.2020, 0 Uhr). Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 285.026 Infizierte.

Tote: Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt jetzt bei 9457. Das sind fünf mehr als am Vortag. Die JHU meldet aktuell 9459 Tote.