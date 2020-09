ohne ausreichenden Abstand angesteckt haben könnten, teilte der Senat am Mittwoch in Hamburg mit. „Es kann sein, dass bis zu 600 Menschen betroffen sein könnten“, sagte der Pressesprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Das Gesundheitsamt habe begonnen, alle betroffenen Besucher der Bar „Katze“ zu kontaktieren. In einer Bar im Hamburger Schanzenviertel sind laut Senat mehrere Barmitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden . Es müsse angenommen werden, dass sich Gästeangesteckt haben könnten, teilte der Senat am Mittwoch inmit. „Es kann sein, dass bis zu 600 Menschen betroffen sein könnten“, sagte der Pressesprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich. Das Gesundheitsamt habe begonnen, alle betroffenen Besucher derzu kontaktieren.

Corona Hamburg: Gäste geben falsche Kontaktdaten an

Weil etliche Personen jedoch an drei betroffenen Tagen im September falsche Kontaktdetails angegeben hätten, seien noch nicht alle ermittelt worden. „Dieser Fall zeigt erneut: Die wahrheitsgemäße Angabe der Kontaktdaten in gastronomischen Betrieben ist wichtig, um im Falle eines Infektionsgeschehens alle möglicherweise Betroffenen warnen zu können“, sagte Helfrich. Die Bar ist nun geschlossen.

Keine Maskenpflicht für Barpersonal

Für die Beschäftigten war das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung den Angaben nach nicht per se Pflicht. „Beim Bedienen am Platz ist eine Mund-Nasen-Bedeckung obligatorisch. Beim Bedienen hinterm Tresen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zwingend erforderlich, wenn ausreichend Abstand eingehalten wird“, so Helfrich. Die Behörden prüfen aber auch, ob das Hygienekonzept nicht eingehalten wurde.