Neuinfektionen, geschlossene Schulen und neue Corona-Zahlen. In der Nacht zu Montag ist eine besonders traurige Marke überschritten worden: Weltweit gibt es mehr als eine Millionen Menschen, die an oder mit Corona verstorben sind. Die zweite Welle des Coronavirus sorgt in Deutschland für immer mehr, geschlossene Schulen und neue Corona-Regeln. Doch auch weltweit steigen die. In der Nacht zu Montag ist eine besonders traurige Marke überschritten worden: Weltweit gibt es mehr als eine Millionen Menschen, die an oder mitverstorben sind.

Corona Zahlen News: Mehr als eine Millionen Corona-Tote weltweit

Mehr als eine Million gezählte Corona-Tote weltweit: Diese symbolisch bedeutsame Marke hat die Pandemie, die sich vor weniger als einem Jahr über den Globus auszubreiten begann, inzwischen überschritten. Die Nachrichtenagentur AFP zählte in der Nacht zum Montag um 00.30 Uhr MESZ genau 1.000.009 Todesfälle. Die Zahl der erfassten Infektionsfälle lag zu diesem Zeitpunkt bei 33.018.877. Rund 22,5 Millionen dieser Fälle gelten als geheilt.

Corona-Tote: Johns Hopkins Universität meldete andere Zahlen

Die in Baltimore ansässige Johns-Hopkins Universität meldete am Montagmorgen weltweit weniger als eine Millionen Corona-Tote. Laut der Universität gibt es (Stand 28.09, 7:23 Uhr) 997.737 Tote. Die JHU meldete 33.077.537 Infizierte weltweit.

Corona Zahlen: Lateinamerika besonders schwer von der Pandemie betroffen

USA und Kanada mit zusammen etwa 214.000 Todes- und 7,26 Millionen Infektionsfällen. Laut der auf Behördenangaben beruhenden AFP-Statistik sind Lateinamerika und die Karibik die am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Weltregion: Dort wurden bislang insgesamt etwa 341.000 Todes- und mehr als neun Millionen Ansteckungsfälle registriert. An zweiter Stelle folgt Europa mit und 230.000 Todes- und etwa 5,27 Millionen Infektionsfällen. Dahinter liegen dieundmit zusammen etwa 214.000 Todes- und 7,26 Millionen Infektionsfällen.

Corona weltweit: USA, Indien und Brasilien haben höchste Infektionszahlen

Die einzelnen Länder mit der höchsten Zahl von Todesopfern der Pandemie sind die

USA (fast 205.000 verzeichnete Todesfälle)

Brasilien (fast 142.000)

Indien (fast 95.000)

Mexiko (mehr als 76.000).

In diesen vier Ländern allein wurde mehr als die Hälfte der weltweit erfassten Todesopfer gezählt.

Corona USA: Mit 7,1 Infektionen die weltweit höchste Zahl

Indien hat sich in den vergangenen Monaten zunehmend zu einem der größten Zentren der Pandemie entwickelt. Am Montag wurde dort die Schwelle von sechs Millionen verzeichneten Infektionsfällen überschritten. Mit dem rasanten Anstieg seiner Ansteckungsraten nähert sich Indien allmählich den USA an. In den Vereinigten Staaten wurden bislang etwa 7,1 Millionen Infektionen erfasst, dies ist die weltweit höchste Zahl.