Fallzahlen in der Deutschland. Das Robert-Koch-Institut (RKI) und die US-amerikanische Johns-Hopkins-University (JHU) veröffentlichen jeden Tag die neuen Fallzahlen zu Neuinfektionen, Infizierten, Toten und Genesenen. Doch am Mittwoch, den 30. September 2020, sind bereits den dritten Tag in Folge morgens keine neuen Zahlen vom RKI vermeldet. Täglich ändern sich die aktuellenin der Corona-Krise - so auch in. Dasund die US-amerikanischeveröffentlichen jeden Tag die neuen Fallzahlen zu, Infizierten, Toten und Genesenen. Doch am Mittwoch, den 30. September 2020, sind bereits den dritten Tag in Folge morgens keine neuen Zahlen vom RKI vermeldet.

Neue RKI Zahlen zu Corona in Deutschland - Keine aktuellen Daten, Hinweis auf Dashboard

Gegen 6.40 Uhr ist am Mittwoch, den 30.09.2020 dann online auf dem Dashboard des Robert Koch-Instituts wieder folgende Meldung zu lesen: „Hinweis: Aufgrund von Verzögerungen in der Datenaktualisierung kann es zu Varianzen in den einzelnen Grafiken kommen. Wir bitten um Verständnis.“

Video Corona: Obergrenze für Feiern und Alkohol-Einschränkungen? Mehr zum Video

RKI-Zahlen: Robert-Koch-Institut hat heute wieder keine neuen Corona-Fallzahlen veröffentlicht

Keine aktuellen Corona-Fallzahlen auf RKI-Homepage und Dashboard

Auf der Internetseite des Robert Koch-Instituts gibt es auch am Mittwochmorgen keine Info darüber, warum genau noch keine aktuellen Corona-Fallzahlen für den 30. September vorliegen. Auch das Dashboard weist den gestrigen Datenstand auf und zeigt die Zahlen des Infektionsstands vom Dienstag für Deutschland. Der vermeldete Datenstand wird mit dem Zeitstempel 29.09.2020, 0 Uhr ausgewiesen.

Heute, (Mittwoch, 30. September 2020) gibt es den dritten Tag in Folge morgens keine neuen Corona-Fallzahlen für Deutschland auf der Internetseite sowie dem Dashboard des Robert Koch-Instituts (RKI).

© Foto: Screenshot, Quelle: RKI

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Deutschland steigt in der Tendenz seit Juli wieder - egal ob in NRW, BW oder Bayern, überall im Land gibt es Hotspots.

Was bedeuten die steigenden Fallzahlen laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit Blick auf den Herbst?

Wie reagiert die Politik insgesamt auf die ansteigenden Coronavirus-Zahlen?

Die aktuellen Zahlen vom Mittwoch waren ebenfalls - Stand 6.45 Uhr - noch nicht übermittelt.

Neue Corona-Regeln im Restaurant - Bußgeld und Alkoholverbot möglich